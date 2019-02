La Rete per Aguzzano: un po’ di chiarezza sul parco regionale urbano

Dalla Rete per Aguzzano riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa sulla vertenza aperta nel parco per la tutela dei suoi casali storici.

La Rete raccoglie cittadini, comitati e associazioni che storicamente hanno lottato per l’istituzione del parco e oggi lo difendono contro l’incuria, gli abusi, la cattiva gestione e vecchie e nuove mire speculative.

Il Comunicato

PARCO REGIONALE URBANO DI AGUZZANO, IL CASO DEL CASALE ALBA 1: UN PO’ DI CHIAREZZA

Il 7 febbraio 2019 la Rete per Aguzzano, coordinamento di associazioni e cittadini per la tutela del

Parco, ha ampiamente argomentato nella Memoria (in allegato) l’idea del Municipio IV di destinare

il Casale del Padre Nostro (anche detto “Casale Alba 1”), ad una attività imprenditoriale (pizzeria).

Tale Memoria che non si limita a mere petizioni di principio, dimostra che il progetto è

tecnicamente impraticabile e, esaminando nel dettaglio i passaggi tecnici e procedurali della

proposta della Giunta municipale, ne evidenzia la totale incoerenza e impraticabilità con il Piano

d’Assetto del Parco.

Va sottolineato inoltre che non si contesta la possibilità che nel Parco di Aguzzano venga allestito

un punto ristoro, perché questo era già previsto dal Piano d’Assetto del 1989 e anzi, il fatto che

non si sia ancora provveduto in questo senso penalizza i cittadini e i frequentatori del Parco; ma gli

immobili di “patrimonio pubblico indisponibile” cioè destinati a servizi, come i casali nel Parco,

non possono ospitare attività imprenditoriali profit e possono essere concessi – tramite bando o

tramite convenzione – a Enti del Terzo Settore, soggetti per definizione no profit.

Del resto importanti esempi di uso civico e collettivo urbano dei beni comuni e di partecipazione tra

amministrazioni comunali e privato sociale sono già sperimentati nel nostro Paese, come dimostra

l’esperienza dell’ex Asilo Filangieri di Napoli (http://www.exasilofilangieri.it/).

Altro punto fortemente critico è la stima del costo di valorizzazione del Casale Alba 1 fatta dal

Municipio IV: un milione di euro! Questa palese sovrastima vuol dire non solo che il Municipio IV

intende concedere un immobile storico sottoposto a vincolo paesistico per attività imprenditoriali,

ma che il canone di concessione a scomputo di una più che sovrastimata valorizzazione,

garantisce al soggetto imprenditoriale beneficiario un periodo lunghissimo di regime agevolato.

Alla luce di queste osservazioni confidiamo che l’iter di approvazione della proposta venga

interrotto. In caso contrario il Municipio IV si esporrebbe al rischio di una azione legale che

vedrebbe cittadini e associazioni ambientaliste uniti per difendere un patrimonio ambientale

e culturale.

Auspichiamo inoltre che, dal superamento di questa vertenza prenda forma un percorso di

maggiore rispetto e attenzione da parte delle istituzioni nei confronti dei soggetti che animano la

vita sociale del territorio e che hanno storia, capacità e competenze per concorrere a forme di

gestione partecipata del bene comune, attraverso un processo di consultazione e

partecipazione popolare. A tutti sta a cuore il rispetto del Piano d’Assetto del Parco e proprio da

questo occorre ripartire, posto che nessuno vuole che gli spazi pubblici restino abbandonati al

degrado.

La nostra proposta parte dal presupposto che il Piano considera l’area sensibile del Parco che

comprende i tre casali storici – Alba 1, Alba 2 e Casale Nuovo di Aguzzano – come “Ambito di

Attuazione Unitaria” nel quale gli interventi devono essere progettati e realizzati unitariamente.

Quindi oggi parlare di Alba 1 vuol dire necessariamente riesaminare la situazione nella quale si

trovano anche gli altri due immobili e lavorare ad un progetto complessivo, di sistema. Questa è

la prima indicazione che il Piano fornisce. La seconda è che i tre casali sono stati pensati come

luoghi di cultura e arte per i quartieri confinanti: promozione delle arti visive, teatrali e musicali

(Alba 1 e Alba 2) e polo museale dell’agro romano (Casale Nuovo), nel rispetto dei vincoli che il

Piano d’Assetto prescrive all’interno della “Riserva Orientata”.

Le attività sociali, culturali, di didattica e formazione devono necessariamente rispettare la

compatibilità ambientale che il Parco e il suo Piano di Assetto indicano, in quanto i parchi regionali

sono stati istituiti per assolvere prioritariamente alla funzione di tutela ambientale e paesaggistica e

di conservazione della biodiversità.

Un modello di percorso partecipato sui conflitti socio-ambientali analogo a quello che la Rete

per Aguzzano sta avviando è rappresentato dall’esperienza del comitato di cittadini per la

rigenerazione urbana nel bosco “Prati di Caprara” di Bologna, al quale guardiamo con interesse;

(https://rigenerazionenospeculazione.wordpress.com/manifesto-per-il-bosco-dei-prati-di-caprara/)

La Rete per Aguzzano

ACRI Gente di Aguzzano

Associazione Brigate Verdi

Associazione Casale Podere Rosa

CoCoQui-Insieme per Aguzzano

Comitato di Quartiere Rebibbia

Comitato di Quartiere Kant Nomentana