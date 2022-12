La ruota di Duchamp di Maurizio Rossi a La Primula

Venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18:00 nella sede dell’Associazione La Primula in via Alfredo Covelli 12-14 (via Giovan Battista Valente) si terrà la presentazione del romanzo di Maurizio Rossi La ruota di Duchamp.

Interverranno oltre all’Autore, Vincenzo Luciani, il direttore editoriale di Ed. Cofine professoressa Anna Maria Curci e il professor Francesco Sirleto.



IL LIBRO – Ciascuno dei due protagonisti del romanzo (Umberto e Valeria), scrive Sandro Montanari nella prefazione, «custodisce un silenzio fremente, uno strappo doloroso, una sconvolgente verità, un’immagine celata in cui l’altro inconsapevolmente si rispecchia.

La famosa opera di Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta, da cui il romanzo trae il titolo, è la metafora perfetta di questa “stabile disarmonia”: una ruota scura di bicicletta applicata al contrario su uno sgabello chiaro di legno. Una compresenza di polarità opposte, di luce e di ombra, di forma circolare e di forma quadrata, di movimento e di immobilità, di prodotto in serie anonimo e di prodotto artigianale personalizzato.

Ed è tra due oggetti comuni, come la ruota e lo sgabello, in questa infinitesimale fessura tra due storie di vita apparentemente scontate, che si innesta la trama, il gomitolo narrativo che si svolge fino a collegare le vite dei protagonisti. Da questo incontro, a poco a poco, la parola intraprenderà un cammino sotterraneo verso la luce, il dolore inizierà a scavare un passaggio per fluire, le ferite troveranno lenimento».

L’AUTORE – Maurizio Rossi, medico specialista attualmente in pensione, scrive in lingua e in dialetto romanesco.

Nel 2008 ha pubblicato la prima raccolta poetica Dal pozzo al cielo a cui sono seguite: Tempo di tulipani, 2009; Sono aratro le parole, 2011 (Lietocolle); Che resta da fare, 2014 (Lietocolle); Cercanno leggerezza, 2015, in dialetto romanesco; La veglia e il sogno, 2019 (Ed. Cofine, Collana Aperilibri).

Collabora con scritti e recensioni al sito web “Poeti del Parco”; è nella redazione della rivista “Periferie”, diretta da Vincenzo Luciani e Manuel Cohen.

È socio di “La Primula”, associazione tra volontari e famiglie di disabili, nella quale partecipa al laboratorio teatrale integrato e agli spettacoli messi in scena. È tra i promotori dell’Associazione “Casa delle Poesie Centocelle” nel territorio del V Municipio.

La ruota di Duchamp è la sua prima opera in prosa.