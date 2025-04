La salma di Papa Francesco è a San Pietro per l’omaggio dei fedeli

La luce del mattino ha baciato i sampietrini ancora umidi quando, in un silenzio solenne e carico di emozione, la salma di Papa Francesco ha lasciato per l’ultima volta Casa Santa Marta.

Un cammino breve, ma denso di significati, quello verso la Basilica di San Pietro, dove il corpo del pontefice argentino resterà esposto per tre giorni.

Ad accoglierlo, non solo il suono greve delle campane, ma lo sguardo assorto e commosso di migliaia di fedeli. Donne, uomini, bambini, pellegrini da ogni angolo del mondo: tutti uniti in un’unica preghiera, in un unico abbraccio.

Francesco, il Papa venuto “dalla fine del mondo”, morto lunedì a 88 anni, riposa ora nella chiesa madre della cristianità, circondato dalla luce che filtra tra le vetrate e dal respiro lento delle preghiere.

È il saluto al Papa che ha cambiato il linguaggio della Chiesa, che ha scelto la misericordia come bussola, che ha portato la sua voce là dove il mondo soffre e si spezza.

Martedì, nella cappella privata di Santa Marta, il corpo è stato vegliato da cardinali, dipendenti vaticani e alcune delle figure più alte della Repubblica italiana. Tra loro il presidente Sergio Mattarella, testimone di un passaggio storico, simbolo della vicinanza tra Stato e Chiesa.

E da oggi, quella veglia privata diventa universale: le porte di San Pietro si spalancano con orari straordinari, per accogliere il dolore e la gratitudine del mondo intero.

Il picco si raggiungerà sabato mattina, alle ore 10, quando si celebreranno i funerali. Una liturgia che si preannuncia carica di pathos, con la presenza dei grandi della Terra: Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Emmanuel Macron, e tanti altri.

Non ci saranno solo autorità, ma simboli viventi del dialogo che Francesco ha saputo costruire oltre i confini, oltre le ideologie, oltre i muri.

