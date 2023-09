La scuola Ferrante Aporti ha nuovamente la palestra

Dopo molti anni di inagibilità la scuola primaria di via Antonio Serra 91 (Fleming), la Ferrante Aporti, ha nuovamente una palestra che è stata inaugurata il 25 settembre 2023.

L’iter per giungere a questo ottimo risultato è stato però molto lungo, complesso e travagliato e lo riassume direttamente il presidente del XV municipio Daniele Torquati.

“Non è stato un semplice lavoro di riqualificazione, ma un intervento complesso che ha visto l’intera ricostruzione del tetto della palestra e il rinnovamento degli ambienti interni ed esterni.

Un grosso lavoro che per mesi – dichiara il Presidente del XV municipio – ci ha visto prima di tutto impegnati nella sola risoluzione dei vecchi appalti.

Una volta poi adeguato e ripreso il progetto, per cui abbiamo dovuto richiedere un nuovo parere del Genio Civile e per la sua complessità anche nuovi pareri della Soprintendenza, ci ha visto fare i conti con la difficoltà dell’aumento dei costi dovuti alla crisi internazionale e di reperimento delle materie prime.

Non ci siamo mai fermati però e – prosegue Torquati – con pazienza e senza cercare alibi e fare polemiche siamo andati avanti. E’ per questo che voglio ringraziare le Ass. Luigia Chirizzi e Tatiana Marchisio che con il nostro Ufficio Tecnico hanno lavorato a lungo in ogni fase dell’intervento, raggiungendo l’obiettivo grazie a un grande lavoro collettivo”.

“Riaprire uno spazio comune come la palestra di una scuola, inagibile da anni, significa restituire agli alunni e alle insegnanti uno spazio prezioso. Significa restituire non solo un luogo fisico in cui fare sport ma anche uno spazio di crescita e di condivisione. Restituire quindi la dignità.

Grazie anche a tutte le famiglie – conclude Torquati – che hanno atteso pazientemente riponendo fiducia nel nostro lavoro”.