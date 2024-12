La scuola primaria “Romolo Balzani” a “Il Diamante dei piccoli”

Sabato mattina, 14 dicembre 2024, alcune classi della Scuola primaria “Balzani” hanno partecipato alla prima edizione della rassegna teatrale “Il Diamante dei piccoli” presso Spazio Diamante.

I bambini e le bambine hanno assistito allo spettacolo “Martina Testadura” liberamente tratto dall’opera “La strada che non andava in nessun posto” di Gianni Rodari.

I biglietti sono stati gentilmente offerti dal V Municipio, che è stato ringraziato dai dirigenti della scuola “per aver regalato ai nostri alunni e alunne la magia del teatro”.

Dal canto suo l’assessora municipale alla Scuola Cecilia Fannunza ha rivolto “Un grazie speciale alle scuole primarie che hanno aderito al progetto il “Diamante dei piccoli” un’esperienza da ripetere! 1280 biglietti per 4 spettacoli a disposizione delle scuole primarie del Municipio”.

