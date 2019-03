Venerdi 29 marzo ore 17,30 presso il Padiglione Centro Anziani in via Mariano Romiti, 30 (Parco Villa Gordiani, lato Via Dignano D’Istria) si terrà la presentazione del libro “La sera ci vedevamo in sezione”di Pino Bongiorno. Prefazione di Walter Veltroni.

Parteciperanno: Carlo Leoni e Goffredo Bettini

Il libro ripercorre la storia di Villa Gordiani e delle battaglie che i comunisti hanno condotto in quel quartiere romano. L’abbattimento delle baracche del Borghetto Prenestino, le battaglie contro il mercato nero della droga, per la ristrutturazione del mercato rionale, per l’apertura del cavalcavia di via della Serenissima. La nascita della Scuola popolare di musica e della Polisportiva. Le battaglie culturali per la riqualificazione del cinema Araldo e per la valorizzazione della zona archeologica. Le meravigliose feste de l’Unità.