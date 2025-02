La spia venuta dal nulla. Incontro con l’autore Marco Patucci

I prossimi incontri in programma presso il Circolo P.D. di Ponte Milvio in via della Farnesina 37.

Per il ciclo “Incontriamo i nostri eletti e ammininistatori al Municipio XV” lunedì 10 febbraio alle ore 17.30 appuntamento con Alessandro Cozza Vicepresidente del Municipio e Assessore al Bilancio, Decentramento e Politiche Giovanili. Sarà l’occasione anche per condividere segnalazioni, proposte, progetti.

Martedì 11 febbraio dalle ore 18.00 incontro con l’autore, Marco Patucchi.

Saranno presenti il giornalista Massimo Giannini, che ha scritto la prefazione, il regista Paolo Bianchini, testimone dei giorni della strage, e Duccio Pedercini, Presidente della Sezione ANPI Martiri de La Storta.

Gabor Adler è stato il 14esimo martire de’ La Storta, il “famoso” sconosciuto inglese la cui identità è stata svelata da Patucchi.

L’autore di La spia venuta dal nulla (Marlin editore) ne racconta la straordinaria e inedita storia, quella di una misteriosa spia arruolata dai servizi segreti britannici per depistare i tedeschi dallo sbarco degli Alleati in Sicilia e la successiva liberazione di Roma.

Sarà l’occasione per aggiungere un pezzo importante di storia dei Martiri de’ La Storta.

Riprendono gli appuntamenti settimanali con Roberto Seghetti che, a febbraio, saranno il mercoledì mattina, per riprendere il loro normale corso, la domenica, a marzo.

Info

Sezione Ponte Milvio, via della Farnesina 37. Tel. +39 06 83083340.

