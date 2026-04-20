“La superba umiltà” di Giuseppe Cassieri alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Nel centenario della nascita, la Biblioteca nazionale centrale di Roma, la RAI e Manni editori rendono omaggio a Giuseppe Cassieri (1926-2008).

Scrittore italiano del secondo Novecento, Cassieri è stato anche drammaturgo e saggista, presente come elzevirista e critico sui grandi giornali, dalla Stampa al Messaggero, all’Espresso e fu anche tra i primissimi autori a cimentarsi con il mezzo televisivo.

Nelle sue opere Cassieri affronta una società mai statica, con un approccio ironico, satirico, grottesco ma anche indulgente.

In occasione del Convegno verrà presentato il libro “La superba umiltà” (Manni editori), con i testi di due opere televisive, “Don Giovanni in Sicilia” e “Il tappo”, del radiodramma “Il salto” e della Conferenza “Ebrei, cristiani e musulmani nella Cordova dell’anno Mille”.

Ingresso libero

Mercoledì 22 aprile 2026, ore 10, Sala 1

Convegno di studi La superba umiltà Giuseppe Cassieri 1926-2026

Saluti

Stefano Campagnolo

Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma​

Intervengono

Alberto Sinigaglia (La Stampa)

La superba umiltà di un intellettuale rigoroso

Rino Caputo (Università Tor Vergata)

Il posto di Cassieri nel Novecento letterario italiano

Neila Albino (Istituto Pertini – Montini – Cuoco)

Tra l’ironico e il grottesco

Cosma Siani (Università Tor Vergata)

Cassieri amico intimo e amico critico

Giacomo Annibaldis (La Gazzetta del Mezzogiorno)

Lo scrittore, il recensore, il provocatore culturale

Raffaella Cassano (Università Bari)

Le storie pugliesi di Cassieri

Raffaele Simone (Università Roma Tre)

Un’amicizia, tre incontri

Anna Grazia D’Oria

Il saluto dell’editrice

Gli attori Michele Placido e Anita Caprioli leggeranno brani tratti dal libro postumo, La superba umiltà (Manni Edizioni, 2026)

Modera

Lorenza Fruci

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