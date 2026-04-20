“La superba umiltà” di Giuseppe Cassieri alla Biblioteca nazionale centrale di Roma
Nel centenario della nascita dello scrittore l'omaggio della Rai e la presentazione del libro di Manni editori il 22 aprile 2026, dalle ore 10.00, Sala 1
Nel centenario della nascita, la Biblioteca nazionale centrale di Roma, la RAI e Manni editori rendono omaggio a Giuseppe Cassieri (1926-2008).
Scrittore italiano del secondo Novecento, Cassieri è stato anche drammaturgo e saggista, presente come elzevirista e critico sui grandi giornali, dalla Stampa al Messaggero, all’Espresso e fu anche tra i primissimi autori a cimentarsi con il mezzo televisivo.
Nelle sue opere Cassieri affronta una società mai statica, con un approccio ironico, satirico, grottesco ma anche indulgente.
In occasione del Convegno verrà presentato il libro “La superba umiltà” (Manni editori), con i testi di due opere televisive, “Don Giovanni in Sicilia” e “Il tappo”, del radiodramma “Il salto” e della Conferenza “Ebrei, cristiani e musulmani nella Cordova dell’anno Mille”.
Ingresso libero
Mercoledì 22 aprile 2026, ore 10, Sala 1
Convegno di studi La superba umiltà Giuseppe Cassieri 1926-2026
Saluti
Stefano Campagnolo
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Intervengono
Alberto Sinigaglia (La Stampa)
La superba umiltà di un intellettuale rigoroso
Rino Caputo (Università Tor Vergata)
Il posto di Cassieri nel Novecento letterario italiano
Neila Albino (Istituto Pertini – Montini – Cuoco)
Tra l’ironico e il grottesco
Cosma Siani (Università Tor Vergata)
Cassieri amico intimo e amico critico
Giacomo Annibaldis (La Gazzetta del Mezzogiorno)
Lo scrittore, il recensore, il provocatore culturale
Raffaella Cassano (Università Bari)
Le storie pugliesi di Cassieri
Raffaele Simone (Università Roma Tre)
Un’amicizia, tre incontri
Anna Grazia D’Oria
Il saluto dell’editrice
Gli attori Michele Placido e Anita Caprioli leggeranno brani tratti dal libro postumo, La superba umiltà (Manni Edizioni, 2026)
Modera
Lorenza Fruci
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