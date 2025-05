“La terapia polivagale. Libra Azioni attraverso la crisi” di Silvia Trucco

A volte si pensa troppo, a volte invece si pensa troppo poco.

Il nostro corpo ci dà dei segnali e non gli diamo la giusta considerazione. Tutto parte dal nostro cervello… questo sconosciuto!

E’ così che l’autrice Silvia Trucco con la sua semplicità racconta di cosa trattano i suoi due libri, ma soprattutto darà qualche spunto per imparare a VIVERE e non a sopravvivere.

Domani 23 maggio alle ore 19.00 al The Forum piazza del Pigneto 8/A la presentazione del manuale di Silvia Trucco “La terapia polivagale. Libra Azioni attraverso la crisi“.

