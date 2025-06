La presentazione del libro “La Terra a tavola” di Rodolfo Coccioni e Silvia Mottolese si è tenuta il 18 Maggio 2025 alle ore 18 a Taste’Accio, in Via di Monte Testaccio 93.

Il sottotitolo 105 ricette per gustare la Casciotta di Urbino, il formaggio di Michelangelo, potrebbe far pensare al solito manuale di ricette di cucina regionale e invece “La Terra a tavola” è un libro sorprendentemente denso di notizie storico-archivistiche e osservazioni geologiche.

Questo saggio è diviso in tre capitoli: il primo, curato da Silvia Mottolese, descrive la storia e le caratteristiche del formaggio marchigiano, il secondo è il resoconto dettagliato delle ricerche operate dal prof. Rodolfo Coccioni su alcuni aspetti, poco noti, della quotidianità di Michelangelo, il terzo comprende le ricette selezionate e raccolte che hanno per protagonista la Casciotta d’Urbino.

Il nome della DOP casearia non deriva dalla ben nota cittadina, ma dal soprannome di un amico e collaboratore del Buonarroti: Francesco Amatori, detto l’Urbino.

All’interno del libro si possono, inoltre, apprezzare alcune delle Rime, scritte da Michelangelo, utilizzate dal Coccioni come insostituibile fonte per illustrare non solo i gusti e le abitudini enogastronomiche dell’artista, in particolare la sua predilezione per il “cacio”, che puntualmente gli doveva spedire il suo amico a Roma, ma anche alcune storie di ordinaria vita domestica.

Durante la presentazione del libro è stata offerta la Casciotta, direttamente arrivata dalle Marche e adeguatamente descritta da Silvia Mottolese, che ne ha sottolineato le peculiarità organolettiche e i valori nutrizionali.

A far da cornice all’evento di carattere storico-gastronomico una bellissima grotta ricavata nel Mons Testaceus dagli antichi Romani, creato artificialmente come discarica del vicino Emporium; sono infatti i cocci (testae) delle anfore non riutilizzabili, che venivano accumulati una sopra l’altra ordinatamente, formando una vera e propria collina, e cementati a strati con la calce. Questa aveva funzioni di sterilizzare, eliminare i miasmi derivanti dai residui alimentari e infine compattare perfettamente la collina.

Vincenzo Mancino, inventore di DOL (di origine laziale), ha il merito di aver adibito, all’interno di una grotta alle pendici di Monte Testaccio, uno spazio adatto all’affinamento di salumi e formaggi, sfruttando l’umidità e la temperatura costante di 10 gradi per tutto l’anno.

È qui che si è conclusa la serata con una degustazione della Casciotta con la Crescia sfogliata di Urbino (tipica del territorio a base di farina, uovo e strutto) e numerosi prodotti selezionati, tra cui il Conciato di San Vittore, salvato grazie all’opera infaticabile di Vincenzo.

Particolarmente graditi i vini offerti da Albino Bianchi (La Pizzuta del Principe, Crotone) e Flavio Ricci (Azienda Ricci, Orbetello), giovani produttori e imprenditori vitivinicoli.

Delle 105 ricette abbiamo voluto subito sperimentare, su suggerimento di Rodolfo, la minestra con i ceci, di cui si forniscono gli ingredienti (per 4 persone):

1,5 lt di brodo vegetale, 320 gr. di ceci secchi, 150 gr. di Casciotta d’Urbino, olio EVO q.b., pepe q.b.; di nostra iniziativa abbiamo aggiunto rosmarino e aglio.

Foto di Gianni Ponzo

