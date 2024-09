La truffa delle monete colpisce ancora: donna spintonata e derubata, arrestati tre latinos

Furti, borseggi e truffe in aumento: i latinos alzano il tiro con nuovi colpi fulminei. È la “truffa delle monete” la loro ultima arma: una tecnica semplice ma estremamente efficace.

La scena si ripete sempre uguale, un gioco di squadra ben orchestrato. Uno getta delle monete a terra, l’altro distrae la vittima e il terzo la deruba in un lampo. Le vittime? Donne sole e anziani, facili prede di una banda senza scrupoli.

Dopo aver già colpito Roma, il litorale nord e Ostia, questa volta la banda si è spostata a Tivoli, in via Acquaregna. L’ultimo bersaglio è stata una madre che aspettava l’uscita del figlio da scuola.

Con la solita scusa delle monetine cadute, l’hanno raggirata e le hanno rubato la borsa.

Quando ha tentato di reagire, i ladri l’hanno spintonata con violenza, facendola cadere rovinosamente sull’asfalto.

Ma stavolta i malviventi non l’hanno fatta franca. Una guardia giurata, che aveva assistito alla scena, è intervenuta senza esitazione, fermando i tre latinos.

Poco dopo sono giunti i carabinieri della stazione di Castel Madama, che hanno arrestato la banda per rapina impropria. La vittima, intanto, è stata trasportata in ospedale per curare le contusioni riportate.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙