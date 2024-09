La Vaccheria “Pop” di Roma

Nello Spazio culturale La Vaccheria di Roma (https://www.facebook.com/lavaccheria/?locale=it_IT) dal 13 settembre 2024 al 31 marzo 2025 è visitabile l’esposizione della più colorata delle correnti artistiche. Il titolo chiarisce subito di quale movimento artistico si tratti: “From Pop to Pop”.

L’obiettivo è far diventare la galleria la casa romana della Pop Art, mettendo in esposizione ben 200 opere di artisti italiani e stranieri riconducibili alla Pop Art, esplorando le sue diverse articolazioni, dalle origini negli Stati Uniti negli anni Sessanta fino alle evoluzioni contemporanee. Un viaggio attraverso le opere più iconiche tra ironia, critica politica e sociale e meraviglia.

“Un nuovo modo di amare le cose” recita il sottotitolo, indicando che non saremo più in grado di osservare il mondo che ci circonda senza vederci dentro l’interpretazione di questi artisti e il loro estro nel rappresentarne le sfumature più originali. Molte opere provengono da collezioni private e dalla Collezione Rosini Gutman.

Tra tutte spiccano alcuni pezzi iconici come “Liza Minnelli” di Andy Warhol o “Sunrise” di Liechtenstein e “Sky Rite” di Robert Rauschenberg.

Numerose le reinterpretazioni in chiave postmoderna, tra queste quella proposta da Mark Kostabi con l’opera “Gaming the Course of History”.

Spazio culturale La Vaccheria

Roma, via Giovanni L’Eltore 35

La Vaccheria è un casale storico con una superficie complessiva di quasi 1.800 metri quadri, ristrutturato nell’ambito del programma urbanistico Eur – Castellaccio.

Un nuovo polo nato nel quadrante sud della città, a poca distanza dalla futuristica Nuvola di Fuksas, dalle architetture monumentali dell’EUR, i suoi ampi viali e gli edifici di impronta razionalista. Un quartiere progettato per ospitare l’Esposizione Universale Romana del 1942, mai realizzata a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

La Vaccheria presenta uno spazio composto da un corpo centrale, un tempo occupato dalle stalle, di oltre 1.500 metri di superficie netta, con teche in vetro e spazi comuni, come una sala conferenze, un’area ristoro e un bookshop. A questo si aggiunge un edificio minore a due piani ospita uffici e direzione e uno destinato a laboratori e servizi annessi, oltre all’area tecnica in copertura.

Orari di apertura:

Mar-Gio: 09–13 e Ven-Dom 09–19

Lunedì: Chiuso

Per informazioni 06 6961 2221 – Ingresso gratuito

