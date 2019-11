La vendetta di Oreste alla Biblioteca di San Marco Evangelista

Presso la Biblioteca di San Marco Evangelista in Agro Laurentino in via Fratelli Reiss Romoli 27 – Roma, Sabato 30 novembre 2019 alle ore 17: Incontro con l’autore: Giovanni Ricciardi e il suo libro La vendetta di Oreste, Fazi Editore 2019.

Introduzione di Anna Maria Curci

La vendetta di Oreste, la nona indagine del commissario Ottavio Ponzetti, creatura di Giovanni Ricciardi, ha tra gli scenari il quartiere di Roma che si chiamava “Villaggio Giuliano” – ora quartiere Giuliano-Dalmata – e che accolse gli esuli dell’Istria e della Dalmazia (inizialmente gli sfollati non avevano ancora lo status di profughi) dopo il 10 febbraio 1947, a partire dalle prime famiglie che furono ospitate nei padiglioni dell’ex Villaggio Operario dell’E42, lungo la strada che oggi ha il nome di Viale Oscar Sinigaglia e che occupa un posto importante nelle vicende narrate. Nella Biblioteca di San Marco Evangelista in Agro Laurentino è ambientato un episodio del romanzo.

L’incipit del romanzo: « Il vecchio Oreste era diventato abitudinario. Non si era più allontanato dal suo quartiere dopo l’età della pensione. Aveva anche smesso di guidare la macchina per via della vista troppo fioca, che lo spingeva a stringere progressivamente il cerchio delle sue frequentazioni. Del resto, aveva viaggiato anche troppo da quando era approdato a Roma negli anni Cinquanta, ma sempre e solo per lavoro e, a sentir lui, malvolentieri.»