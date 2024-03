La via Crucis tra Quarticciolo e Alessandrino

Venerdì 8 marzo 2024 si è svolta la Via Crucis della XVI prefettura presieduta da Monsignor Riccardo Lamba.

Siamo partiti dalla parrocchia Ascensione di N.S.G.C, in via Manfredonia al Quarticciolo, per arrivare alla parrocchia di San Francesco di Sales in viale Alessandrino.

Il tema della processione è stato “con Cristo e con le donne sulla via della croce”.

Durante le 14 stazioni, che hanno toccato via Manfredonia e parte di viale Alessandrino, si è pregato per le donne, quelle sfruttate, le donne sofferenti, per quelle uccise da chi diceva di amarle, per le mamme che hanno perso i propri figli e per quelle che lottano per loro, per le donne in carcere, per le donne coraggiose che rompono il muro di omertà e violenza!

È stato un momento veramente toccante, di preghiere e riflessioni per vivere questa quaresima più vicini a chi soffre!

Una festa della donna, festeggiata in modo diverso, con la speranza che abbia lasciato un piccolo segno nella coscienza di alcuni, come il piccolo e unico lumino sul davanzale di via Manfredonia, che ha voluto partecipare al cammino di molti che hanno preso parte alla via Crucis per dare speranza a molti!

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati