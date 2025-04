“La Vita: Manuale D’istruzioni o Distruzioni” di Claudia Gentile al The Forum

L’11 aprile 2025 alle ore 19, al The Forum in piazza Pigneto 8a, presentazione del libro opera prima di Claudia Gentile “La Vita: Manuale D’istruzioni o Distruzioni” che sfida i limiti della scrittura tradizionale, portando la sperimentazione linguistica e narratologica alle sue più sorprendenti conseguenze. Un libro di fantasia meditativa scritto da Claudia Gentile un’autrice diversa, che fonda anche la lettura del suo libro su un valore cardine, la libertà.

Introduzione di Laura Furgiuele che canterà “L’anima vola”. Moderatore il poliedrico artista Claudio David

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.