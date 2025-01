Labaro e Saxa Rubra: dal 3 febbraio nuova linea bus 038

Nei quartieri di Labaro e Saxa Rubra da lunedì 3 febbraio sarà in strada la nuova linea bus 038.

La linea effettuerà le corse tutti i giorni della settimana, garantendo il collegamento tra Labaro e la stazione Saxa Rubra, all’interno del Municipio XV.

Le partenze dal capolinea di Valbondione sono in programma dalle ore 5.30 a mezzanotte fino alla stazione di Saxa Rubra e dalla stazione di Saxa Rubra dalle 5,50 alle 23,40. La 038 sarà gestita dall’operatore privato Bis, che effettuerà il servizio su mezzi da 7,5 metri.

La linea 039, invece, sempre da lunedì 3 febbraio modificherà il percorso, limitando le corse alla stazione di Saxa Rubra. Previste partenze tutti i giorni dalle ore 5.30 a mezzanotte, sia da via Salaria (Settebagni) che dalla stazione di Saxa Rubra.

“L’istituzione dello 038 è un importante traguardo che raggiungiamo alla fine di un percorso che ci ha visto votare una delibera municipale proposta dalla commissione Mobilità, grazie anche alla collaborazione dell’assessorato alla Mobilità del Municipio III.

Un servizio che finalmente ridurrà i tanti disagi per i cittadini che ogni giorno erano costretti a lunghi percorsi e a ritardi della linea 039, per cui ringraziamo l’assessorato capitolino e Roma Mobilità.

Un importante lavoro portato avanti con il Municipio XV che in due anni ha raccolto le tante segnalazioni e le numerose proposte della cittadinanza e dei comitati, in precedenza purtroppo inascoltate.

Per raggiungere questi risultati serve un lavoro costante e attento, un impegno che quotidianamente portiamo avanti e per cui proseguiremo con la stessa responsabilità nei prossimi anni”, hanno commentato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e il presidente della commissione Mobilità, Giovanni Forti.

