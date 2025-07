Labico, paura alla stazione: fuga di gas lungo la Casilina. Traffico stradale e ferroviario interrotti

Una mattinata di paura quella vissuta oggi a Labico, a sud di Roma, dove una fuga di gas ha mandato in tilt il traffico ferroviario e stradale, costringendo all’evacuazione una palazzina e lasciando l’intera zona senza elettricità.

Tutto è iniziato poco dopo le 11, durante alcuni lavori programmati nei pressi della stazione ferroviaria del comune: una tubazione del gas di media pressione è stata accidentalmente tranciata, causando una copiosa fuoriuscita di metano.

In pochi minuti la zona si è trasformata in un cantiere d’emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro, la polizia locale di Labico, i tecnici comunali, il personale Enel e Italgas, insieme ai vigili del fuoco della squadra 16A e al nucleo Nbcr, specializzato in rischi nucleari, biologici e chimici. I pompieri hanno lavorato fianco a fianco con i tecnici per contenere la perdita e mettere in sicurezza l’area.

Chiusa via Casilina, all’altezza dello scalo ferroviario, e interrotta la linea ferroviaria Roma-Cassino nel tratto tra Zagarolo e Colleferro. La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle ore 11:10, come comunicato da RFI, e attivato un servizio sostitutivo con autobus per limitare i disagi ai pendolari.

Per precauzione, una palazzina adiacente è stata evacuata, mentre l’energia elettrica è stata interrotta nella zona circostante.

Il Comune di Labico ha informato i cittadini attraverso la propria pagina Facebook, invitando chi è diretto o proveniente da Valmontone a utilizzare via dei Casali come percorso alternativo: «Le operazioni di ripristino della conduttura – scrive l’amministrazione – sono in corso con la massima celerità».

Il bilancio è fortunatamente senza feriti, ma il guasto ha causato pesanti disagi alla viabilità e al trasporto ferroviario, in una giornata in cui molti cittadini si stavano muovendo per raggiungere le località estive.

