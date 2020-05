laculturaincasa: gli appuntamenti digital per il fine settimana dall’8 al 10 maggio

Sono tanti gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video messi a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili dal weekend di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa e per i contenuti dedicati ai bambini e ai ragazzi con #laculturaincasaKIDS.

MUSEI CIVICI. Nell’ambito del progetto #laculturaincasa è attivo il contest #DomaniInArte, che invita gli artisti a inviare la fotografia social@museiincomuneroma.it di una propria opera che li rappresenti – e rappresenti tutti – in questa grave situazione globale, ma che sia anche un’immagine di speranza. Tutte le opere inviate sono postate sui canali social della Galleria d’Arte Moderna facebook, twitter, instagram. Continuano le rubriche #lemostreincasa e #ilmuseoincasa con i videoracconti che approfondiscono la storia dei capolavori dei musei civici e le mostre che non si possono ancora visitare di persona. Per la rubrica il Museo dei Musei – che racconta la storia dei Musei Capitolini, il museo pubblico più antico del mondo – questo fine settimana l’approfondimento riguarderà La collezione Cesi.

Tra le attività per i più giovani, CHI CERCA TROVA……animali al Museo, animali in Città invita i bambini alla scoperta di animali grandi e piccoli presenti nelle sale e nelle collezioni dei musei civici, ma anche nei monumenti della città. Per partecipare visitate il nostro sito: www.museiincomuneroma.it. È ancora dedicato ai bambini il tema del post che sarà pubblicato domenica 10 maggio sui canali social della Centrale Montemartini: si tratta di un viaggio decisamente affascinante In fondo al mar. Alla scoperta del mosaico con i pesci della Centrale Montemartini. Si scoprono le meravigliose conchiglie delle collezioni del Museo Civico di Zoologia, venerdì 8, grazie a un video del curatore della sezione malacologica, Massimo Appolloni. In particolare la Monterosato, una delle più importanti raccolte di conchiglie marine mediterranee a livello europeo. Anche questa settimana, appuntamento fisso del venerdì, l’8 maggio, con gli astronomi del Planetario di Roma per la sesta puntata di Il Cielo dal Balcone, intitolata La Vergine e l’Idra celeste, con due protagoniste d’eccezione: le costellazioni più grandi del cielo, la Vergine e l’Idra. Per seguire e scaricare i podcast è sufficiente visitare il sito www.planetarioroma.it.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI. #IPianiDelPalazzo, palinsesto on line del Palazzo delle Esposizioni, propone domenica 10 alle 10.00 la conferenza Oltre la fotografia. Il digital storytelling del World Press Photo. Incontro condotto da Duilio Giammaria e Francesco Zizola, con Antonio Labbro Francia, Issa Touma, Jacopo Zanchini, modera Sara Alberani. Un dibattito per comprendere il futuro del giornalismo in rapporto alle tecnologie digitali, in occasione della presenza dei lavori premiati dalla World Press Photo Foundation nella sezione Digital Storytelling, all’interno della mostra World Press Photo 2019. L’incontro si è tenuto il 16 maggio 2019.

MACRO. Nel fine settimana presentazione di tre nuove clip d’autore realizzate dagli ospiti internazionali di JOMO – JOY OF MISSING OUT sul canale IGTV e YouTube del museo. Tramite il nuovo sito www.museomacro.it è invece possibile inviare la propria cartolina d’artista grazie all’opera Museum as Bureau of Communication ideata da Olaf Nicolai. Il museo diventa un ufficio di comunicazione facendo da mediatore tra due persone che vogliono scambiarsi un messaggio: la cartolina sarà illustrata da un’opera scelta dal museo in base al contenuto, attivando così una catena non solo comunicativa ma anche interpretativa tra il mittente, il museo e il destinatario.

TECHNOTOWN. Nel weekend bambini, ragazzi e famiglie potranno divertirsi da casa con le attività digital creative a distanza proposte dallo spazio dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Per i bambini e gli adulti è stato pensato il nuovo tutorial di Music@Home, un mini corso pratico sulla musica elettronica con il quale realizzare velocemente, grazie all’utilizzo di software gratuiti, una base musicale, registrarla, mixarla e condividerla con chi si vuole. Occorre solo un computer, una connessione internet e un po’ di creatività. Ogni pomeriggio inoltre si potrà giocare con le divertenti sfide ludico-creative di Techno@Home. Si partecipa singolarmente o in squadre e utilizzando solo oggetti comuni a portata di mano. Tutte le info, il calendario giornaliero delle sfide creative e i tutorial di musica elettronica si trovano sul sito www.technotown.it.



AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – FONDAZIONE MUSICA PER ROMA. Prosegue nel weekend #AuditoriumLives, il palinsesto online della Fondazione sui canali Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Telegram. Tra gli appuntamenti, venerdì 8 la Lezione di rock a cura di Ernesto Assante e Gino Castaldo che questa settimana sarà dedicata al percorso musicale da Bob Dylan ai Pink Floyd. Sabato 9 alle 19.00 sarà possibile rivivere la magia di una delle quattro date di Collisioni a Roma, il concerto/spettacolo prodotto da RTL, tenutosi nel dicembre 2017 all’Auditorium in cui Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè si esibirono in una Sala Santa Cecilia gremita, accompagnati dalle percussioni di Arnaldo Vacca. Domenica 10 , oltre al consueto appuntamento con la scoperta degli spazi dell’Auditorium, alle 19.00 Tonino Battista e il quartetto d’archi del PMCE – Parco della Musica Ensemble renderanno omaggio al compositore Kevin Volans eseguendo il primo movimento di The white man sleeps.

CASA DEL JAZZ. Nuovi artisti si aggiungono nel weekend alla programmazione online per #IoRestoaCasa del Jazz sui canali social di Villa Osio facebook, instagram, twitter: venerdì 9 Rita Marcotulli eseguirà al piano un piccolo divertissement dal titolo Pillole di gioia, mentre sabato 9 ospite con un assolo Manlio Maresca, chitarrista romano classe 1977.

TEATRO DI ROMA. #TdROnline e Radio India continuano a riempire i silenzi e a raccontarci un dietro le quinte in assenza di un palco su tutti i canali social del Teatro facebook, instagram e YouTube. Appuntamento venerdì 8 alle 16.00 con lacasadargilla che propone L’anello debole, un’opera narrativa per parole e immagini, dal racconto La soluzione della mosca di Alice Bradley Sheldon, scrittrice costretta a travestire al maschile il suo vero nome firmandosi James Tiptree Jr fino al 1977. L’opera verte attorno al dilagare di un virus che colpisce gli uomini rendendoli assetati di sangue femminile, un’epidemia di violenza di genere che fa emergere il concetto di ‘anello debole’ nel sistema di sopravvivenza degli umani. Sabato 9 alle 21.00 Giorgio Barberio Corsetti dialoga con la regista, artista performativa e giocoliera francese Phia Ménard, che con la sua compagnia Non Nova ha già portato la coppia di spettacoli Vortex e L’après-midi d’un foehn al Teatro India lo scorso febbraio, e che tornerà all’Argentina la prossima stagione. Un incontro virtuale sulla scrittura centrata sul corpo di Phia Ménard, il cui ruolo rimane primario anche in questo momento di esclusione. Prosegue l’indagine di Bluemotion sui testi della rivoluzionaria drammaturga, poetessa e rapper inglese Kate Tempest. Dopo la gioventù ormai dissolta e divenuta adulta che a gennaio vedevamo in scena al Teatro India con Wasted, Giorgina Pi cura la regia di un progetto dedicato a #TdrOnline, domenica 10 alle 16.00, partendo dal testo Hold Your Own dell’autrice inglese, rivisita la figura di Tiresia e la sua capacità di vedere oltre il presente. Radio India trasforma in ascolto la dimensione ‘dal vivo’, paesaggi e performance, dalla musica alla parola al suono, tutti i giorni live dalle 17.00 alle 20.00 e in diretta streaming su www.spreaker.com, poi in podcast anche su spotify e social del Teatro. Oltre alla programmazione consueta, la striscia quotidiana di venerdì accoglie ospiti d’eccezione: Daria Deflorian, nella rubrica in Persone, incontra Enrico Castellani di Babilonia Teatri; mentre John Cascone è ospite speciale nella rubrica Sparizioni di Muta Imago. Non mancheranno gli appuntamenti domenicali con le Fiabe della Buonanotte – improvvisando di teatrodelleapparizioni alle 21.00 e con Luce sull’Archeologia alle 12.00 dal tema Per volere degli dèi, un racconto su Cartagine e la sua nota regina in una forma inedita.

SANTA CECILIA. Su www.santacecilia.it e sui social dell’Accademia, venerdì 8 alle 20.30 due interpreti che sono da tempo entrati nell’aura del mito salgono sul palco della sala Santa Cecilia: Martha Argerich e Yuri Temirkanov che si incontrano per eseguire con l’Orchestra di Santa Cecilia il Concerto n. 1 per pianoforte e tromba di Šostakovič, pagina scoppiettante di vitalità nella scrittura originalissima che mette in risalto anche una tromba solista, Giuliano Sommerhalder. Temirkanov si cimenta poi nella Sinfonia n. 94 “La Sorpresa” di Haydn e poi con l’Ottava Sinfonia di Dvořák. Sabato 9 alle 18 l’Orchestra e il Coro dell’Accademia guidati da Antonio Pappano eseguono la Sinfonia n. 6 “Pastorale” e la Sinfonia n. 8 di Beethoven e Ludwig Frames per coro e orchestra, nuova commissione che Santa Cecilia aveva affidato al violoncellista e compositore Giovanni Sollima. Proseguono, inoltre, gli appuntamenti per i bambini con i laboratori musicali su santacecilia. .it/onlineforkids.

TEATRO DELL’OPERA. Sempre crescente il successo del Teatro Digitale dell’Opera. Sul canale You Tube ufficiale youtube.com/user/operaroma è ancora disponibile in streaming gratuito il dramma lirico in quattro parti, Ernani di Giuseppe Verdi, nella messa in scena che ha inaugurato la stagione 2013-2014 dell’Opera di Roma, con la direzione del maestro Riccardo Muti. La regia di questo nuovo allestimento è firmata da Hugo de Anache ha ideato anche scene e costumi. Sulla scena un cast di fama internazionale: Luca Salsi (Carlo, re di Spagna), Tatiana Serjan (Elvira), Francesco Meli (Ernani), Ildar Abdrazakov (de Silva). E per chi lo avesse perso, è ancora on line Figaro! nella versione Opera Camion, una riduzione del Barbiere di Siviglia di Rossini che, dopo aver girato le piazze di Roma, adesso arriva direttamente nelle vostre case grazie a You Tube.

Sabato 9 il musicologo Giovanni Bietti ci regalerà una nuova e preziosa occasione per scoprire il mondo dell’Opera, appuntamento con Opera in pillole che sarà dedicato al Fuori scena. Tutte le puntate precedenti di questa nuova iniziativa sono sempre disponibili sul canale You Tube.