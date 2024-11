Ladispoli: 20enne colpisce odontotecnico con un martello

Scene di violenza estrema a Ladispoli, dove un 20enne ha aggredito un odontotecnico di 60 anni, colpendolo con un martello e causandogli gravi ferite.

La vicenda si è consumata venerdì 15 novembre, intorno alle 18, in via Napoli, durante una lite che ha avuto un drammatico epilogo.

I fatti:

Secondo quanto ricostruito, il giovane, residente nella cittadina, avrebbe utilizzato un martello trovato nello studio del professionista per colpire l’uomo, anche lui residente a Ladispoli.

L’odontotecnico, gravemente ferito, è stato soccorso tempestivamente e trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Per fortuna, nonostante la serietà delle lesioni, non risulterebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso:

Gli agenti del commissariato di Ladispoli, coordinati dal dirigente Fabio De Angelis, hanno rapidamente identificato e arrestato l’aggressore, che è ora a disposizione della magistratura.

Sul movente, gli inquirenti non escludono motivazioni personali che potrebbero aver innescato la violenta lite.

