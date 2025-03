Ladispoli, molesta le persone all’interno di un bar: arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni, senza occupazione e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ladispoli con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda si è svolta nel centro cittadino, quando una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 ha allertato le forze dell’ordine su un individuo molesto all’interno di un bar.

L’uomo, alterato, aggredisce i Carabinieri durante l’identificazione

I Carabinieri sono intervenuti prontamente, arrivando sul posto in pochi minuti per riportare la situazione sotto controllo.

Non appena giunti, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito in modo aggressivo e ostile, rifiutandosi di collaborare con gli agenti.

Durante le operazioni di identificazione, ha perso il controllo, tentando di colpire i militari e spintonandoli per opporsi all’arresto.

Intervento decisivo per evitare il peggio

L’aggressione ha reso necessario un intervento deciso da parte dei Carabinieri, che, nonostante la violenza dell’uomo, sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza, evitando conseguenze gravi sia per il soggetto agitato che per i presenti nel bar.

