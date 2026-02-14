Ladri in trappola a Grottaferrata: arrestati dopo il colpo a una 91enne

Un pomeriggio di furti tra i vicoli dei Castelli Romani si è concluso con due arresti grazie all’intervento coordinato dei Carabinieri.

In manette sono finiti un cittadino georgiano di 46 anni e un ucraino di 38, bloccati subito dopo aver svaligiato l’abitazione di un’anziana vedova in piazza Guglielmo Marconi, nel centro di Grottaferrata.

L’operazione è scattata in pochi minuti, impedendo ai due di dileguarsi tra le strade cittadine e mettendo fine a una sequenza di tentativi di furto nello stesso stabile.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due – entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine – avevano preso di mira un intero palazzo.

Dopo aver forzato la porta di un appartamento, si sono trovati davanti i proprietari presenti in casa. La fuga è stata immediata, senza bottino.

L’irruzione dalla 91enne: poco dopo si sono introdotti nell’abitazione di una donna di 91 anni, riuscendo a sottrarre 350 euro in contanti.

L’allarme alla Centrale Operativa ha fatto scattare l’intervento congiunto delle Stazioni di Grottaferrata e Frascati, supportate dal Nucleo Radiomobile.

I militari sono arrivati mentre i due tentavano di allontanarsi a piedi: ne è nato un breve inseguimento concluso con il fermo di entrambi.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno recuperato i 350 euro sottratti, immediatamente restituiti alla vittima.

In loro possesso anche diversi arnesi da scasso – tra cui grimaldelli e chiavi alterate – sequestrati come prova del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

I due uomini sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Velletri, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere di furto in abitazione in concorso e detenzione di arnesi da scasso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.