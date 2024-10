Ladri in trasferta: da Caserta a Colleferro per rubare cosmetici, arrestati un uomo e una donna

Due giovani ladri, un uomo e una donna di 28 anni, entrambi di origine romena, sono stati arrestati a Colleferro per una serie di furti di cosmetici e prodotti estetici.

La coppia, partita dalla provincia di Caserta, aveva ideato uno stratagemma ingegnoso per aggirare i sistemi di sicurezza: utilizzavano infatti una borsa schermata, che permetteva loro di prelevare la merce senza far scattare gli allarmi.

Grazie a questo trucco, i due sono riusciti a sottrarre prodotti di bellezza per un valore di circa 500 euro da due negozi della zona di Colleferro.

Tuttavia, il loro piano non è sfuggito all’attenzione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Colleferro, che, intervenuti prontamente, li hanno arrestati in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato.

Dopo l’arresto, la coppia è stata condotta davanti al giudice del tribunale di Velletri per l’udienza con rito direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato.

Per il giovane uomo, il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi periodicamente in caserma, mentre la refurtiva è stata prontamente restituita ai negozianti che avevano subito il furto.

Ma non è finita qui: su proposta dei carabinieri, la questura di Roma ha emesso un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio per entrambi i 28enni, con divieto di ritorno nel Comune di Colleferro per i prossimi due anni.

