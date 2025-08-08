Ladri nella villa di Fiorello a Roma, rubati gioielli e orologi

Il silenzio elegante della Camilluccia, interrotto solo dal fruscio delle fronde, ha fatto da cornice a un furto da manuale.

Nella villa di Rosario Fiorello, nel cuore residenziale di Roma nord, una banda di ladri ha messo a segno un colpo dal bottino stellare: oltre 300mila euro in gioielli, orologi e preziosi.

Lo showman siciliano non era in città. I malviventi, approfittando dell’assenza, hanno agito con precisione chirurgica: disattivato il sistema d’allarme, si sono introdotti da una porta finestra, rovistando senza fretta tra le stanze.

Cassetti spalancati, armadi svuotati, cofanetti di gioielli spariti. Oro, orologi di pregio e altri preziosi sono finiti nelle loro mani, prima di svanire nella notte romana.

La scoperta choc è avvenuta la mattina del 7 agosto, quando la domestica, entrando in casa, si è trovata di fronte alla scena del saccheggio e ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile di Roma, ora impegnati a ricostruire i movimenti della banda e capire come sia stato possibile aggirare le difese della villa.

