Ladro “ecologico” alla Cecchignola: si finge netturbino per derubare un 90enne

Si aggirava tra i cassonetti, confondendosi con l’ambiente circostante, in attesa della vittima giusta. Un espediente studiato nei dettagli, quello messo in atto da un 24enne con precedenti, arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato.

È accaduto venerdì mattina in viale dell’Esercito. L’uomo, fingendosi un operatore ecologico, si era posizionato tra i bidoni della spazzatura, pronto a colpire.

Quando un anziano di 90 anni si è avvicinato per conferire i rifiuti, concentrato nella raccolta differenziata, il giovane ha approfittato di un attimo di distrazione per avvicinarsi e sfilargli il portafogli dalla tasca dei pantaloni.

Un gesto rapido, quasi invisibile, seguito da una fuga immediata. Ma il piano è saltato grazie all’attenzione di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

La risposta delle forze dell’ordine è stata tempestiva: nel giro di pochi minuti una pattuglia delle Volanti ha rintracciato il sospettato nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale poco distante, bloccandolo e recuperando la refurtiva.

Per il 24enne sono scattate le manette. L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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