Ladro, ruba la borsa a una donna durante la messa. Poi fa shopping con le carte di credito trafugate

Una messa domenicale trasformata in un inseguimento da film a Roma. È quanto successo nella parrocchia di Santa Caterina da Siena, nella zona San Giovanni–Appio Latino, dove un uomo di 69 anni, originario di Bari, ha approfittato della funzione religiosa per sfilare la borsa a una fedele seduta davanti a lui.

La donna e il marito si sono accorti del furto troppo tardi: sul telefono della donna erano già arrivate notifiche di pagamento effettuate con la carta di debito appena sottratta.

Ma la coppia non si è data per vinta. Seguendo in tempo reale le transazioni, sono riusciti a intercettare il ladro all’uscita di un supermercato, proprio mentre stava effettuando un terzo acquisto.

Il 69enne, vistosi scoperto, ha gettato il portafoglio rubato in un cassonetto e ha tentato la fuga verso piazza Galeria, lanciando bottiglie e sampietrini contro i coniugi. La sua corsa si è fermata nel sottopassaggio di viale Marco Polo, dove le pattuglie della polizia, allertate dal 112, lo hanno finalmente bloccato.

I poliziotti hanno ricostruito il tragitto del ladro grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle transazioni effettuate nei vari esercizi, constatando che in pochi minuti aveva già speso oltre 200 euro in sigarette e beni alimentari.

Il 69enne, già gravato da due ordini di rintraccio per reati simili e destinatario di un avviso orale del Questore di Roma, è stato arrestato per rapina impropria e indebito utilizzo di carte di credito.

L’arresto è stato convalidato dal magistrato di turno nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.

