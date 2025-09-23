Ladro, si introduce nell’ufficio di un docente di Tor Vergata e ruba due videocamere: arrestato

Attimi di paura all’Università di Roma Tor Vergata. Un 51enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, d’intesa con la Procura della Repubblica, con l’accusa di rapina impropria.

L’uomo si era introdotto nell’ufficio di un docente della Facoltà di Medicina, portando via due videocamere di sua proprietà.

Ma la fuga è durata poco. Il professore lo ha sorpreso e rincorso, trovandosi davanti la lama di un coltello brandito dal ladro nel tentativo di guadagnarsi la via d’uscita.

Il gesto poteva trasformare un furto in tragedia, ma l’intervento provvidenziale dei Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, ha evitato il peggio. I militari hanno bloccato e disarmato l’uomo, recuperando l’intera refurtiva poi restituita al docente.

Raccolti i gravi indizi a suo carico, il 51enne è stato arrestato in flagranza e condotto in tribunale: il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.

