Il libro L’Affaire Paganini. La vicenda post mortem che sarà presentato il 9 aprile 2026, ore 17.00, Sala 1 della Biblioteca Nazionale centrale di Roma, propone per la prima volta una fitta antologia, a cura di Mariateresa Dellaborra, Roberto Iovino, Nicola Oliviero, Danilo Prefumo, di documenti inediti relativi alla mancata sepoltura di Paganini e alla lunga vicenda che ha portato la sua salma ad essere finalmente accolta nel cimitero di Gaione tredici anni dopo la morte.

Quando Paganini si spense il 27 maggio 18.40 a Nizza, il vescovo della città ne vietò la sepoltura in terra consacrata accusando l’artista di non aver assolto agli obblighi del precetto pasquale e di aver rifiutato la confessione.

Una controversia lunga e tormentata, che si protrasse fino al novembre del 1876, quando finalmente le spoglie di Paganini poterono essere sepolte a Parma.

Il pregevole volume, curato da autorevoli studiosi del celebre genovese analizza con meticolosa attenzione documenti e archivi, riportando alla luce un capitolo poco noto ma di grande interesse nella storia della musica.

Ingresso libero

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