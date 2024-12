L’Agenda del Parco 2025 al The Forum

È in distribuzione l’Agenda del Parco 2025: percorrendo la via Tuscolana da Roma a Frascati, a Tusculum.

L’Agenda sarà presentata giovedì 12 dicembre 2024, presso The Forum, in piazza del Pigneto 8a (ore 18:00).

Interverranno il professor Francesco Sirleto, storico e scrittore, e Vincenzo Luciani, direttore di Abitare a Roma.

Ai presenti sarà offerta in omaggio copia dell’Agenda.

Con l’Agenda del Parco 2025 (48 pagine – a colori e ricche di foto – di cui 24 dedicate al diario) continua l’impegno dell’Associazione “Amici del Parco” e di Edizioni Cofine per la conoscenza del territorio di Roma Est.

L’ambita strenna è riservata, in particolare, ai clienti delle “Aziende Amiche del Parco” che ne rendono fattibile la pubblicazione fin dal 2002. Dopo aver percorso le vie: Prenestina (nel 2021), Casilina (2022), Collatina (2023), Tiburtina (2024) l’Agenda 2025 attraversa, i luoghi che si trovano lungo la via Tuscolana.

Partendo dal “Pratone” di Torre Spaccata e dal Parco archeologico di Centocelle, dai quali si può ammirare la cornice dei Castelli Romani con Frascati e il monte Tuscolo, sovrastati dal più lontano Monte Cavo, l’Agenda 2025 percorre la via Tuscolana verso ed oltre il GRA, dando notizie preziose sulle preesistenze archeologiche, sulle chiese, sui monumenti ed edifici storici dislocati lungo la via, e una sintetica cronologia degli avvenimenti storici avvenuti in quest’area dal 500 d.C. ai giorni nostri. Meta finale Frascati e (a circa 5 chilometri) i resti dell’antica Tusculum.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.