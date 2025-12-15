L’Agenda del Parco 2026 alla “Stanza della Cultura”

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10:00, nella “Stanza della Cultura” presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692, verrà presentata la 25ª edizione dell’Agenda del Parco.

Dopo aver percorso le vie: Prenestina (nel 2021), Casilina (2022), Collatina (2023), Tiburtina (2024), Tuscolana (2025), l’Agenda 2026 (48 pagine tutte a colori) attraversa i luoghi che si trovano lungo la via Nomentana (II, III e IV Municipio).

La via Nomentana collegava l’antica città di Roma a Nomentum, situata all’incirca dove sorge l’attuale Mentana. Chiamata originariamente via Ficulensis, perché portava all’antichissima città di Ficulea, fu poi prolungata fino a Nomentum.

Continua, così, l’impegno dell’Associazione “Amici del Parco” per la conoscenza del territorio di Roma.

Introduce Stefano Federico dell’Ass. PilloleArt, a seguire la presentazione del Prof. Francesco Sirleto.

In omaggio una copia dell’Agenda.

