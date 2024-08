Lago di Bracciano, barca a vela si ribalta: uomo salvato dai carabinieri

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia, si è invece concluso con un salvataggio tempestivo sul lago di Bracciano. Martedì, a Trevignano Romano, un uomo a bordo della sua barca a vela è stato colto di sorpresa da un improvviso temporale. Le raffiche di vento e la pioggia battente hanno ribaltato la sua imbarcazione, facendolo cadere in acqua.

La situazione sembrava disperata, ma grazie a rapide segnalazioni al 112, i carabinieri sono intervenuti con la loro motovedetta.

In una manovra da manuale, i militari sono riusciti a recuperare l’uomo, fortunatamente in buone condizioni di salute, e a mettere in salvo anche la barca.

Nessun danno grave, solo un grande spavento per il malcapitato, che non ha avuto bisogno di cure mediche. Un episodio che avrebbe potuto finire diversamente, ma che grazie alla prontezza dei soccorsi si è risolto nel migliore dei modi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙