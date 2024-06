Lanfranco Iannilli, maratoneta e scultore

Maratoneta e scultore due doti straordinarie ed uniche di una persona alle quali si aggiunge il dono della modestia, Lanfranco Iannilli è nato Roma nel 1950.

Il 15 giugno del 2024 il nostro Artista ha invitato gli amici più intimi nella sua abitazione per mostrare le sue ultime e bellissime sculture in ferro, che il padrone di casa con gusto ha appeso nelle pareti della sala da pranzo.

In queste opere l’Artista è riuscito a creare un effetto ottico a volte di profondità ed in altre di rilievo, in realtà è solo un’illusione, come il tempo, fatto di passato, presente, e futuro, dove risiedono sogni ed illusioni, come opere quali “un atleta in fase di uno sprint, “dei finti Tunnel” “incontri di rette” ed altre.

Queste opere hanno suscitato meraviglia e stupore negli amici presenti e, a sua volta, la loro espressione positiva ha incontrato la soddisfazione all’Artista.

Un’esperienza già vissuta dal nostro autore prima di esporre i suoi lavori, frutto dell’ingegno creativo di Lanfranco.

I suoi lavori si possono ammirare nella Parrocchia di San Leone Magno (via Prenestina 104) dove è raffigurato San Leone che ferma Attila detto il flagello di Dio.

Un’altra opera quella di “Cristo Risorto” è esposta nella chiesa della Natività di Maria a Casetta Mattei Roma, inoltre nella chiesa di San Giovanni Evangelista nel paesino di San Gregorio da Sassola in provincia di Roma si può ammirare l’opera che raffigura “Iddio”

Da pochi giorni in attesa di una nuova collocazione è stata rimossa dalla sede del Municipio V di Roma, via di Torre Annunziata 1, l’Opera “Migrante”, sospesa nel vuoto, molto apprezzata dal pubblico che ha avuto il piacere di ammirare grazie all’ospitalità del Presidente Mauro Caliste.

Il “Migrante” è riuscita a sensibilizzare tante persone in quanto l’opera rappresenta secondo la descrizione dell’Artista proprio un “Migrante”, che sta lottando fra le mille difficoltà per raggiungere la libertà sognata, ma molto spesso come sta succedendo di nuovo in questi giorni, che la moltitudine di esseri umani, in modo particolare bambini tutti inghiottiti dalle acque del mare.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙