L’Aperossa in Favola, letture all’aperto per bimbi

Uno spazio totalmente dedicato ai bambini per far loro scoprire il piacere di immergersi in storie e racconti attraverso letture ad alta voce a loro dedicate: questo è il senso della sezione rivolta ai piccoli lettori di domani che la manifestazione L’APEROSSA, ideata e organizzata dall’Archivio Audiovisivo del movimento Operaio e Democratico dedicherà ogni giorno, dal 22 al 27 luglio alle ore 17,30, nel piazzale della Centrale Montemartini di Roma, con ingresso libero a tutti.

La selezione dei libri e racconti de “L’Aperossa in favola” è incentrata sul seguente programma tematico:

Affamati, belli, forti, buffi, educati e un po’ imbranati… arrivano i lupi! (22 luglio),

Si legge per ridere! (23 luglio),

Vorrei, vorrei… desideri irrealizzabili e storie sbagliate (24 luglio),

Io e te: storie a due… di liti, amicizia e amore (25 luglio),

A caccia di… storie di viaggi, avventure e scoperte (26 luglio)

Blub Blub Blub… letture da (a)mare (27 luglio).

Le letture-performance sono a cura di Pino Grossi e Silvia Pacelli e Stella Larotonda dell’Associazione Cartastraccia.

L’APEROSSA è una manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana 2019promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.