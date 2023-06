“L’Arcobaleno dell’amicizia” in mostra al Museo Nena

Associazione “Fidia” Museo Nena e Associazione “Alleanza dei Romeni” presentano il progetto “L’Arcobaleno dell’amicizia” con una Mostra degli allievi del Collegio Nazionale d’Arte “Octav Bancila” di Iasi (Romania) 7- 8 giugno 2023. Inaugurazione alle ore 18 del 7 giugno. Al Centro Fidia – Museo Nena via Edoardo D’Onofrio 35. – Roma Colli Aniene. L’Ingresso, come sempre, è libero e gratuito.

L’associazione Alleanza dei Romeni – sez. Roma in collaborazione con L’associazione “Nuovo Fidia”- Museo Nena è lieta di presentare il progetto “L’arcobaleno dell’amicizia” – “Curcubeul Prieteniei”, un importante scambio culturale con una Esposizione d’arte contemporanea presso il Centro Fidia-Museo Nena di Roma.

Nei giorni 7 – 8 giugno 2023 verrà ospitata una mostra di pittura e scultura degli alunni del Collegio Nazionale d’arte ” Octav Băncilă”, Iasi (Romania); referenti le professoresse coordinatrici Simona Elena Amitroaiei, Maria Morteci e Raluca Adamescu. Le opere, in pittura e scultura, tutte molto belle, sono già arrivate e ben si ambientano nel già accogliente Museo Nena istituito a Colli Aniene quasi tre anni fa.

Il Collegio Nazionale d’Arte “Octav Bancila” di Iasi (Romania)

Fondato nel 1949 a Iasi (pronuncia Iascj), città simbolo della cultura romena, dove nel 1860 il sovrano Alexandru Ioan Cuza fondò con regio decreto le prime istituzioni statali di educazione artistica nei Principati romeni. Nel clima artistico di Iasi, questa Scuola Secondaria Tecnica di Musica e Arti Plastiche ha mantenuto inestinguibile la fiamma della promozione dell’arte. Oggi ha un’offerta formativa in musica, arte plastica, architettura e design, coreografia e teatro. E, a giudicare dalle opere che sono arrivate al Museo Nena, questi ragazzi mostrano non solo la loro bravura ma anche la valentia dei loro insegnanti.

L’Associazione organizzatrice

L’associazione Alleanza dei Romeni – sez. Roma Il progetto “L’arcobaleno dell’amicizia – Curcubeul prieteniei” nasce nel 2017 ad opera della scrittrice Lăcrămioara Maricica Niță, con il sostegno della Comunità di Sant’Egidio di Tor Bella Monaca dove ella svolge volontariato come educatrice, organizzando laboratori artistico-letterari per bambini. Gli intenti sono squisitamente educativi e formativi, ricreativi e aggregativi, culturali e sociali. Dal 2017 per tre anni di seguito, l’Associazione con i suoi partners, ha organizzato mini-spettacoli per festeggiare la Giornata Internazionale del Bambino (1 giugno) senza distinzione di nazionalità o religione.

La Mostra al Museo Nena

Questa manifestazione artistica apre una serie di collaborazioni interistituzionali e internazionali con l’obiettivo di valorizzare le prestazioni artistiche dei giovani ad iniziare dagli studenti più talentuosi del Collegio Nazionale d’Arte “Octav Băncilă” di Iași (Romania) storicamente una delle più famose istituzioni in cui vengono formati artisti di autentica vocazione.

La partecipazione del Liceo artistico Enzo Rossi di Via del Frantoio

Una bella opportunità all’iniziativa è stata data dalla partecipazione di due classi (3 e 4D) del vicino Liceo artistico “Enzo Rossi” di Via del Frantoio accomunati al Centro Fidia-Muso Nena da un progetto in atto (PCTO) dal titolo “Ciceroni al Museo” coordinato dalla prof Lucia Lo Buono (scultura) in cui gli alunni romani faranno da guida ai loro colleghi romeni in un fruttuoso interscambio artistico-culturale.

Responsabili del progetto

Lăcrămioara Maricica Niță del dipartimento culturale dell’Alleanza dei romeni – iniziatore del progetto e Mihaela Taranciuc- presidente della sezione romana dell’Associazione “Alleanza dei Romeni”

Una nota dolente: La mostra avviene a un centinaio di metri dal palazzo che ha preso fuoco pochi giorni fa nella stessa Via E. D’Onofrio a Colli Aniene. Una tragedia che ha scosso tutti per il terribile drammatico strascico. Ci uniamo al dolore di chi soffre e preghiamo chi di dovere di intervenire con provvedimenti tempestivi e sostanziosi.