Larga e commossa partecipazione ai funerali di Antonio Barcella

Oggi 30 agosto 2025 si sono svolti, con larga e commossa partecipazione, presso la chiesa di santa Bernadette i funerali di Antonio Barcella, noto scrittore, giornalista e impegnato sui temi soprattutto ecologici, culturali e della sicurezza.

Barcella è Autore di numerosi romanzi e libri su temi prevalentemente del quartiere Colli Aniene e del IV Municipio.

La sua preziosa attività giornalistica si è espressa sia sul suo blog Collianiene.org che sul giornale Abitare a Roma.

Barcella è stato anche fondatore e realizzatore di un Premio letterario nazionale intitolato a Caterina Martinelli.

Rinnovando le condoglianze della redazione alla sua famiglia pubblichiamo qui di seguito l’omaggio di Domenico Coratella letto oggi in Chiesa per ricordare Antonio Barcella

PER ANTONIO BARCELLA

Nella vita di ognuno di noi, durante il tempo che ci è concesso, se ci pensate, tutti abbiamo incontrato persone che con uno sguardo, un atteggiamento, un esempio, un’idea, hanno aggiunto a quel tempo qualcosa che ci ha reso migliori.

Antonio è una di quelle persone.

Antonio è stato tante cose: un giornalista con il suo foglio online “collianiene.org”, uno scrittore, il presidente dell’Associazione “Vivere a Colli Aniene”, l’artefice e l’organizzatore per premio letterario nazionale intitolato a Caterina Martinelli, ha partecipato attivamente al miglioramento della sicurezza delle strade di questo quartiere, ha impegnato la sua persona e il suo giornale nella battaglia per il recupero del parco della Cervelletta con il suo Casale.

Antonio, in questi ultimi sei anni è stato, insieme ad altri, il fondatore e poi anche il rettore dell’Associazione Università Popolare Michele Testa. In questa Associazione ha organizzato per tre anni i corsi di scrittura creativa con grande successo, al punto che gli elaborati degli di quei corsi, che lui ha raccolto e organizzato, sono diventati libri.

Antonio era fermamente convinto che solo attraverso la Cultura, non quella calata dall’alto, ma quella che nasce dalle persone comuni, dalle esperienze di vita di ognuno, una volta concordati gli obbiettivi, è la sola che riesce a smuovere le coscienze e renderle libere.

Il 23 maggio, circa tre mesi fa, alla Sala Falconi, abbiamo presentato l’ultimo suo libro: “COLLI ANIENE – Fatti, curiosità e storia della Parioli del Tiburtino”. Sul sito dell’UPMT c’è la registrazione filmata di quell’incontro. I cittadini presenti, le Istituzioni intervenute, le Associazioni del quartiere che hanno partecipato, credo abbiano un ricordo indelebile di quell’avvenimento e della passione con la quale Antonio ha parlato del suo quartiere: Colli Aniene.

Antonio mi ha riservato il gran privilegio di scrivere la prefazione al suo penultimo libro: IN VOLO TRA FANTASIA E REALTA’. Dopo averla scritta gli ho inviato il testo per il quale mi ha ringraziato (lui a me quando doveva essere il contrario), perché secondo lui, avevo centrato in poche righe, il suo modo di essere.

Ed è proprio quel suo modo di essere che mi ha colpito in questi sei anni, nei libri e negli articoli che ha scritto, nelle attività che ha svolto e nella passione che ha profuso nel farle.

Nel suo penultimo libro: “IN VOLO TRA FANTASIA E REALTA’”, lui scrive alcune poesie e quindici “Racconti brevi”.

Sono quindici “PERLE”, quindici straordinari momenti di riflessione sulle nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri abissi di coscienza. Ma anche sulle nostre speranze, la capacità di pensarci migliori, la possibilità concreta di esserlo davvero, in una frase: LA VOGLIA E LA NECESSITA’ DI AGIRE PER UN MONDO MIGLIORE.

La vita tutti i giorni e soprattutto in quest’ultimo periodo storico che stiamo attraversando ci riserva orrende situazioni che pensavamo di non dover mai più rivivere.

Quando la speranza per “QUEL MONDO MIGLIORE”, sembra lasciare il posto alla disperazione o al cinismo inconcludente, si attiva, per Antonio una sua intima convinzione: per lui, che non trova MAI una ragione valida per giustificare una guerra, quindi l’aborrisce e si dispera perché l’Uomo non appare in grado d’eliminarla dalla faccia della Terra, per lui dicevo, vale quello che il nostro grande Poeta di Recanati descriveva nella Sua immortale poesia L’Infinito.

C’è una siepe sempre, per ogni uomo, che gli impedisce di vedere oltre, MA SEMPRE, oltre quella siepe, con coraggio e determinazione e creatività, si possono “immaginare” interminabili spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. Antonio riesce a vedere oltre la siepe e lo fa, lo ha fatto in tutte le attività che ha affrontato, scommettendo fino in fondo sull’Uomo, sulla sua empatia ed infine sul suo riscatto.

Questo è il grande lascito che Antonio ci lascia; prima di tutto alla sua Famiglia, poi a tutti noi che lo abbiamo stimato e gli abbiamo voluto bene.

BUON VIAGGIO ANTONIO

Tutti quelli che ti hanno conosciuto, tutte le Socie e i Soci dell’Università Popolare Michele Testa si ricorderanno di te.

​​​​​Domenico Coratella

