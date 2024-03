L’arte di far incontrare i cuori di Don Enzo Ferraro

“L’arte di far incontrare i cuori” è sì il titolo del libro che Don Enzo Ferraro ha scritto ma anche il carisma che il sacerdote romano opera quotidianamente nella sua vita.

Con equilibrio, passione, compassione, estremo rispetto per l’altro il libro narra e confronta la storia di Giuseppe l’ebreo presente nell’Antico Testamento con una riflessione sulla capacità diplomatica di incontrare l’altro e di essere incontro per l’atro.

Un giovane ragazzo avventato, non prudente, non diplomatico, fortunato per nascita vive o, meglio, subisce difficoltà e drammi.

Un giovane uomo prima ed un uomo adulto poi, comprende come gli accadimenti vissuti, se letti ed interpretati come momenti di un percorso di crescita siano strumenti di aiuto sulla la strada del discernimento e della realizzazione di sé attraverso il proprio rapporto con e per gli altri.

La diplomazia assume, grazie alle riflessioni che Don Enzo Ferraro propone nel suo scritto, una connotazione differente: non solo incrocio di disuguali posizioni ma arte di relazioni e di incontri tra molteplici realtà, lingue, menti, cuori.

Sua eccellenza Pietro Sebastiani, Consigliere di amministrazione Board member, già ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e lo SMOM; il professor Antonello Blasi, docente di Diritto Ecclesiastico, di Diritto Canonico e di Diritto Concordatario presso la Pontificia Università Lateranense e Bruno Manca, vincitore del concorso letterario indetto da Mondadori e presieduto da Giancarlo De Cataldo e del torneo letterario “Io Scrittore” nel 2021 ne parleranno insieme alla scrivente durante la presentazione del libro che si terrà libro presso la Parrocchia di Santa Gemma Galgani, Via Monte Meta, 1 Lunedì 18 Marzo ore 19.30.

