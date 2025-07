L’AS Roma sbarca a Termini: inaugurato il nuovo store ufficiale nella stazione più frequentata d’Italia

Cuore giallorosso tra i binari e i trolley: da oggi, anche la Stazione Termini ha il suo AS Roma Store. È stato inaugurato martedì 1 luglio il settimo negozio ufficiale del club nella Capitale, e la scelta della location non è affatto casuale. La piazza dei Cinquecento diventa così non solo crocevia di pendolari e turisti, ma anche nuovo punto di incontro per i tifosi romanisti.

Il negozio, situato all’interno della galleria commerciale, nell’ex atrio della biglietteria, si presenta con il classico stile elegante del brand AS Roma, curato nei dettagli e pensato per offrire un’esperienza immersiva ai supporter di ogni età.

«Il nuovo punto vendita rappresenta la volontà del club di raggiungere un pubblico sempre più ampio», si legge nel comunicato ufficiale della società. E in effetti il traffico continuo di Termini – la stazione ferroviaria più importante d’Italia – trasforma questo store in una vetrina internazionale.

L’AS Roma Store di Termini si aggiunge ai sei già presenti nella Capitale, a cui si aggiungono gli store attivi allo Stadio Olimpico nei giorni di partita e naturalmente l’e-commerce, sempre aperto per i tifosi di tutto il mondo.

Una mossa strategica, quella della società, che mira a rafforzare il legame con i suoi sostenitori e ad ampliare la presenza del brand non solo in città, ma ovunque ci sia un romanista in viaggio.

Ora, tra un treno e l’altro, c’è anche il tempo per un salto nella passione giallorossa.

