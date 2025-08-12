Lascia il figlio di 4 anni da solo nel B&B durante la notte per un giro in taxi nella Capitale

Ha addormentato il figlio, lo ha lasciato solo in camera e si è allontanata per un giro in taxi nella Capitale.

È quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì in un B&B di via Gregorio VII, dove una donna di 28 anni, di origine filippina, era ospite con il piccolo.

Erano circa le 3:30 quando alcuni condomini, sorpresi dalla presenza di un bambino da solo nell’area comune della struttura, hanno dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato il bimbo seduto sulle scale, in buone condizioni di salute, con accanto due passaporti: il suo e quello della madre.

Grazie ai documenti, i militari sono riusciti a risalire all’identità del genitore e a rintracciarla poco dopo. Alla vista degli uomini in divisa, la donna ha raccontato di aver messo a dormire il figlio per poi uscire a fare un giro per la città.

Terminate le verifiche, la 28enne è stata denunciata per abbandono di minore. Il bambino è stato affidato alle cure e alla protezione delle autorità competenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.