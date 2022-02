Lasciate in pace le carpe di Piazzale Loriedo

Il Comitato di quartiere Colli Aniene Bene Comune, scrive sul suo sito: “La Commissione Ambiente Capitolina ha convocato ufficialmente il nostro comitato alla riunione interistituzionale del 14 febbraio scorso, per dare il proprio contributo alla prossima programmazione della gestione di Piazza Camillo Loriedo… Per quanto riguarda, poi, la presenza dei pesci rossi nella fontana, questo Comitato ritiene che la questione dibattuta con diverse tesi durante la seduta della commissione, possa avere solo un epilogo. La fontana di Piazzale Loriedo non è stata progettata per ospitare alcun animale in quanto si tratta di una fontana dinamica di pregio architettonico le cui cure e funzionamento prevedono l’uso di prodotti chimici incompatibili con la vita acquatica”.

Non vorrei essere irrispettoso, però ho l’impressione che il Comitato non sappia bene di che cosa stia parlando. I pesci non si trovano nella vasca grande, ma in quella piccola laterale. E non si tratta solo di qualche pesciolino rosso. La vasca laterale è popolata da numerose bellissime carpe giapponesi, che vivono tranquillamente, beatamente da oltre sei anni, e forse, ma questo non lo so con certezza, si sono anche riprodotte.

Quando era in funzione il locale “Dolce e Salato”, attiguo al giardino, le carpe vivevano nella vasca grande, dove il proprietario del bar le aveva messe, poi, dopo il sequestro del locale, poiché la fontana ogni tanto smetteva di funzionare e c’era il rischio che restasse a secco, le carpe furono trasferite nella vasca piccola. Se l’uso di prodotti chimici è incompatibile con la vita acquatica, si eviti di usarli per la vasca piccola, e si lascino in pace le belle carpe, visto che ci vivono benissimo.