L’assessora municipale Desideri chiede al Comune di rimuovere le ceppaie di via Melandri e del parco Loriedo

Dopo la nostra segnalazione al IV Municipio l’assessora all’ambiente Federica Desideri ha scritto una lettera al Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma (protocollo CE55700 del 5-5-2025) del parco di via Melandri e quelle del parco Loriedo, lasciate dopo il taglio delle alberature.

La lettera non cita quelle presenti in viale Togliatti perché non sono di competenza del IV Municipio.

Ricordiamo che il regolamento del verde del Comune di Roma prevede che, in caso di abbattimento degli alberi, vi è l’obbligo di rimozione immediata della ceppaia, come indicato dall’articolo 40, comma 15.

Probabilmente la ditta affidataria “ha dimenticato” di eseguire una parte dei lavori appaltati, non crediamo che il funzionario che ha stilato il contratto non abbia previsto un obbligo che il Comune di Roma ha stabilito e approvato in sala consiliare.

Oggi stesso abbiamo inviato una segnalazione per le ceppaie di viale Togliatti e invitiamo i residenti a segnalare altre “dimenticanze” sul territorio.

Ringrazio l’assessora Federica Desideri per la collaborazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.