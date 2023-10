L’associazione “La Primula” ospita la poesia

L’Associazione “La Primula” è da oltre trent’anni attiva nel V Municipio per favorire l’integrazione e la promozione umana e sociale delle persone disabili e delle loro famiglie. Tra le tante attività e i laboratori -condotti quasi esclusivamente da volontari – si è voluta quest’anno introdurre la Poesia come possibilità di aggregazione, riflessione e creatività.

Il 19 ottobre 2023 si è svolto il primo incontro, prendendo spunto dal tema “Ottobre oggi e le Ottobrate fuori porta”; a questo seguiranno altri tre appuntamenti nel corso dell’anno sociale, scadenzati per non sovrapporsi alle tante iniziative culturali – specialmente meeting poetici – che hanno luogo nella nostra Città e soprattutto a Roma est.

Disposti in cerchio, come un cenacolo, i convenuti hanno risposto alla richiesta “ognuno porta qualcosa” suggerita dalla locandina-invito, proponendo poesie proprie o di altri autori: Verlaine e Baudelaire, recitati in originale e tradotti da Nunzia Di Palo e da Sara; Ungaretti, Hikmeth, Pascoli, Cardarelli, da Cristina e Sonia Sgarra e da Federica Antenone.

Marco de Cesaris ha letto sue composizioni da “Frammenti”, ultima sua raccolta; Vincenzo Luciani, suoi inediti in dialetto garganico e in lingua; Maurizio Rossi ha recitato alcune poesie da “Di sabbia d’arancio canterò”; Leone Antenone, che ha declamato in apertura una lirica del poeta romanesco Giggi Zanazzo sulle gite d’ottobre nella Roma del passato, ha offerto suoi versi in dialetto romanesco.

Le liriche sono state occasioni di riflessioni non solo sulla poesia, ma sul momento attuale, sullo strano clima, sulla fretta e sul tempo “masticato”. Il confronto sulle stagioni e l’inevitabile attenzione all’ambiente, ha dato lo spunto per ascoltare una poesia “ecologica” di Giorgio Caproni. Ascoltatori attenti, tra gli altri, Massimo Gargiulo, presidente della Primula, Antonio Orlandi e Simone Mangiaracina, volontari e collaboratori dell’Associazione.

I prossimi appuntamenti avranno come “ospiti” Shakespeare, poeti dialettali e in lingua e non mancherà occasione agli autori presenti di declamare anche loro composizioni.