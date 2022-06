L’attività della giunta del IV Municipio a maggio 2022

Continua l’attività della Giunta per il miglioramento e la risoluzione di problematiche nell’ambito della viabilità e dei lavori pubblici.

Il 18 maggio 2922, dopo 12 anni di attesa, è stata finalmente aperta via Vannina. Il tratto stradale, inaugurato alla presenza del Sindaco Gualtieri e dell’Assessora ai lavori pubblici Segnalini, costituirà un importante valore aggiunto per la viabilità in zona Tiburtina-Raccordo poiché consentirà di snellire il blocco che si creava giornalmente nel tratto di Tor Cervara.

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, questo mese ha visto principalmente gli sforzi concentrati nell’area di Casal Monastero, con interventi sulle strade ed i marciapiedi di via Eretum, viale Ratto delle Sabine, via Poppea Sabina e via Castelnuovo di Farfa.

Continua inoltre il lavoro di manutenzione straordinaria sulle caditoie in tutto il territorio municipale, per tentare di arrivare preparati quando arriverà la stagione delle piogge. Questo mese l’attività di manutenzione ha riguardato capillarmente il quartiere di Casal Bertone.

L’arrivo delle griglie per la risistemazione delle condutture dell’aria della metro, attualmente 50 centimetri sopra il livello stradale, consentirà il rifacimento delle condutture a livello stradale con la conseguente conclusione definitiva dei lavori sul cantiere di via Lanciano.

Per quanto riguarda l’ambiente e la cura del territorio, il 16 maggio – tramite lavoro congiunto dell’Assessorato Politiche abitative ed Ambiente del Municipio e dell’Assessorato Regionale alle Politiche Abitative – è partita la ristrutturazione delle aree pubbliche delle case Ater.

Da registrare il 22 maggio lo svolgimento della giornata della biodiversità in IV Municipio, durante la quale – assieme all’Assessora Sabrina Alfonsi e con il contributo del CUFAA (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari) è stato donato al territorio municipale un micro boschetto di macchia mediterranea e alberi nell’ambito del progetto “un albero per il futuro”.

Molte le attività in ambito scolastico.

Innanzitutto si è continuato a mettere mano alla manutenzione delle aree verdi dei plessi scolastici, restituendo ai bambini la possibilità di fruire delle aree degli spazi esterni alle proprie scuole.

Nella prima metà di maggio si è provveduto alla sistemazione delle aree delle scuole “L’altalena” (via Pollio a Casal Bertone), “Aquilone Rosso” (Montorio al Vomano), “La Girandola (via del Podere Rosa) e Mary Poppins (Colli Aniene).

Oltre alle attività di tipo “strumentale”, diverse le iniziative messe in campo in ambito scolastico:

Nella giornata del 4 maggio, è partito “Ability Garden”, un progetto sperimentale patrocinato dal Municipio Roma IV e che è parte del programma scelto dal Gruppo Autostrade per l’Italia. Tale progetto, nell’ambito del contrasto alla dispersione scolastica e della valorizzazione dei talenti, ha come scopo quello di ridurre al minimo il rischio della fuoriuscita precoce dal percorso scolastico e soprattutto di offrire alle famiglie assistenza nella gestione e nel percorso di inclusione lavorativa.

Inoltre, nella giornata successiva il Municipio ha accolto una delegazione di 15 dirigenti scolastici francesi, venuti a studiare il sistema di inclusione scolastica degli alunni con disabilità del nostro paese. “Un lavoro di ricerca, di scambio e confronto, ma anche un’amicizia nata con le scuole di Roma, in particolare del IV municipio, che si inserisce nello spirito del gemellaggio di Roma Capitale con Parigi” secondo quanto descritto a fine giornata dall’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma Claudia Pratelli.

Anche se rientranti nell’ambito dei lavori pubblici stradali, sono in via di ultimazione i primi tre attraversamenti pedonali rialzati realizzati in viale Rousseau, via Eufrasia Martinetti e via del Podere Rosa in prossimità di edifici scolastici, al fine di garantire una maggiore sicurezza degli studenti.

Diverse anche le attività messe in atto nell’ambito socio-sanitario.

Per dare risposte alle esigenze di socializzazione e del benessere psicofisico delle persone over 65 anni, autosufficienti e residenti sul territorio del Municipio Roma IV, l’Amministrazione ha realizzato per i mesi estivi 2 progetti dal nome “TIPI DA SPIAGGIA 2022”. Tali progetti prevedranno due distinti possibilità di soggiorno nel periodo 1/8 – 16/09, con la previsione di soggiorni marini e termali diurni

In ambito di supporto sanitario, a Casal Bruciato sono state organizzate (in collaborazione con Artemisia Onlus) due giornate in cui è stato possibile effettuare pap test gratuiti a tutte le donne, il 14 maggio al Parco Bergamini e nella giornata successiva presso la parrocchia di Santa Maria della Visitazione in via dei Crispolti.

Infine da menzionare l’inaugurazione del Centro per le famiglie e i minori a Via Giggi Spaducci (San Cleto). La struttura, realizzata in un ex asilo ormai inutilizzato (“La Ginestra”) costituisce un centro aperto al territorio, fondamentale dopo anni di Covid che hanno messo in ginocchio tante famiglie e cittadini, in cui sarà possibile per le famiglie avere servizi di accoglienza, orientamento, sostegno psicologico, affidamento e mediazione linguistica e culturale.

In ambito culturale, continuano le attività messe in campo per il centenario di Pasolini. Il 21 maggio si è svolta in maniera molto partecipata una visita guidata organizzata dall’Assessore alla cultura Rossi per le vie di Casal Bruciato, alla scoperta dei luoghi di Pasolini.

Presso la Biblioteca “Aldo Fabrizi” in via Treia (San Basilio) il 13 maggio è stata organizzato un evento di presentazione del libro “Le belle parole: Virtu’” (a cura di Francesca Romana De Angelis) alla presenza del Presidente Umberti e della Consigliera Nori Gallucci (PD). Il libro fa parte del progetto “Le belle parole” che mira a contrastare l’uso sempre più diffuso di parole ostili e violente nella comunicazione orale e scritta, privata e pubblica, reale e virtuale. Ogni volume riunisce scritti di autori diversi ed è dedicato a una sola parola, e quella trattata durante la serata è stata appunto la Virtù, nella descrizione della curatrice “quella disposizione a fare del bene e agire con giustizia e verità che lascia sempre una scia luminosa e rende più accogliente e umano il mondo”.

Inoltre, con l’arrivo della bella stagione, da sottolineare due eventi per ricominciare a rivivere i territori all’esterno, ossia il pomeriggio organizzato a Villa Fassini in cui è stato possibile giocare a scacchi all’aperto, in particolare per i bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni per cui è stato organizzato il 1° torneo amatoriale di scacchi, e l’evento street food organizzato a Piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone il 15 maggio, che ha visto una grande partecipazione popolare.

Infine, in ambito produttivo ed innovativo, avviato lo sportello per il bando “Reti d’impresa” (ogni lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso il Municipio). Scopo dello sportello è quello di rilanciare il municipio attraverso il commercio. Attraverso lo sportello si possono ricevere tutte le informazioni tecniche utili per mettere in campo le proprie proposte di attività o per implementare quelle già esistenti.