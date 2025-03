Laurentino 38, auto sulle scale di un palazzo: “Ma come ci è arrivata?”

Siamo nel cuore del Laurentino 38, dove la vita di quartiere scorre come sempre, tra il via vai dei residenti e le solite chiacchiere nei bar sotto casa.

Ma ieri lunedì 17 marzo, qualcosa di inaspettato ha catalizzato l’attenzione di tutti: una Fiat 500 Enjoy, rossa fiammante, troneggiava in bilico sulla scalinata di un palazzo popolare.

Le prime foto hanno iniziato a circolare nelle chat di quartiere, accompagnate da commenti tra il divertito e l’incredulo. “Vorrei sapere come hanno fatto a passare”, scriveva qualcuno, mentre altri ipotizzavano manovre spericolate o errori clamorosi di guida.

Per molti era semplicemente inspiegabile: come poteva un’auto del car sharing finire lì, incastrata tra i gradini come un gigantesco giocattolo fuori posto?

Mentre il quartiere si interrogava, la Polizia Locale del gruppo IX Eur è intervenuta in via Luciano Folgore per cercare di dare una risposta all’enigma.

Gli agenti hanno effettuato i primi rilievi, cercando di ricostruire come e quando il veicolo fosse stato lasciato in quella posizione così assurda. Un abbandono? Una bravata? Un parcheggio finito male?

Quel che è certo è che la scena ha suscitato non poca curiosità tra i passanti, che si fermavano a osservare e fotografare lo spettacolo surreale. Tra supposizioni e risate amare, qualcuno ha ribattezzato ironicamente la scalinata come il “nuovo parcheggio multipiano del Laurentino”.

Alla fine, la Fiat 500 Enjoy è stata rimossa da Eni, la società che gestisce il servizio di car sharing.

Ma il mistero rimane: chi e perché ha lasciato l’auto lì? E soprattutto, come ha fatto a finire sui gradini? Domande ancora senza risposta, ma che nel frattempo hanno reso quella scalinata il centro delle discussioni nel quartiere.

