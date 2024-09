Laurentino 38, tenta di disfarsi della droga ma viene arrestato: trovato con hashish e marijuana

Nel tentativo disperato di evitare l’arresto, ha cercato di sbarazzarsi della droga prima dell’arrivo della polizia, ma il suo piano è fallito.

Un uomo di 37 anni, residente a Roma, è stato fermato dagli agenti del IX distretto durante un controllo nel quartiere Laurentino 38.

Quando ha notato la volante avvicinarsi, ha provato a disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino dell’auto.

Fermato e perquisito, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva con sé 8 grammi di hashish e 130 euro in contanti.

La perquisizione si è poi estesa al suo domicilio, dove la polizia ha rinvenuto circa 175 grammi di marijuana.

Nella camera da letto, nascosti in una scatola, gli agenti hanno trovato altri 2840 euro in contanti, insieme a tutto il necessario per confezionare la droga.

Con queste prove in mano, l’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

