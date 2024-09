Laurentino: bar e pizzeria multati per gravi carenze igieniche, raffica di controlli e denunce

Operazione a tutto campo nel quartiere ex Laurentino 38, dove i Carabinieri della stazione Roma Cecchignola, insieme ai colleghi del NAS di Roma, hanno condotto una serie di controlli che hanno portato alla sanzione di bar e pizzeria per gravi mancanze igieniche e per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. La multa inflitta ai titolari delle attività ammonta a 3.000 euro ciascuno.

L’operazione, che rientra nelle iniziative volute dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per potenziare la sicurezza nelle periferie, ha visto coinvolti anche i Carabinieri della Compagnia Roma Eur e del Nucleo Radiomobile di Roma.

Nel corso dell’intervento sono state identificate 105 persone e controllati 52 veicoli, con due automobilisti multati per violazioni riguardanti la revisione e l’assicurazione dei veicoli.

Durante i controlli, un 37enne romano con precedenti è stato denunciato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale, trovandosi fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione.

Un 29enne tunisino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver sottratto con violenza una bottiglia di birra a una coppia. L’uomo è risultato inoltre soggetto a un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Inoltre, un 52enne romano è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 8 centimetri, portando a una nuova denuncia.

Infine, quattro giovani sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura per il possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, in un’operazione che sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità nelle aree periferiche della capitale.

