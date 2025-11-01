Lavori alla Garbatella, sabato 8 novembre chiusura totale della metro B e B1

Sabato 8 novembre, per l’intera giornata, la metro B/B1 resterà chiusa e sarà attivo un servizio di bus sostitutivi.

La chiusura si rende necessaria per lasciare spazio ai lavori sul cavalcavia di via Giulio Rocco, alla Garbatella, a cura di Astral spa.

Saranno attivate due linee di bus sostitutive: MB (Laurentina-Rebibbia) e MB1 (piazza Bologna-viale Ionio). Per viaggiare sulla tratta della linea B1 sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.

Gli orari dei servizi sostitutivi saranno leggermente variati rispetto a quelli del servizio metro. Questi gli orari della linea MB Rebibbia-Laurentina: prima e ultima corsa da Rebibbia 5:30-1:30, prima e ultima corsa da Laurentina 5:30-1:30.

Per la linea MB1 piazza Bologna-piazzale Ionio, prima e ultima corsa da piazza Bologna 5:36-2:10, prima e ultima corsa da viale Ionio 5:36-1:30.

Le corse dell’1:19 e dell’1:30 in partenza da viale Ionio giunte a piazza Bologna proseguiranno per la stazione Laurentina sul percorso della linea bus MB.

Tutti i parcheggi di scambio lungo la metro B rimarranno aperti con il consueto orario, ovvero dalle 5:15 alle 2:15.

