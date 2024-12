Lavori di riqualificazione nell’ex sede INPS di via Giordani

Uomini al lavoro in via Igino Giordani 55 nello stabile noto come Ex Inps.

Il 2 dicembre 2024 ci siamo affacciati sul posto perché poche ore prima avevamo pubblicato la notizia di un falso allarme che si stava propagando nel quartiere a causa dell’ingresso degli operai scambiati da un residente per dei ladri o occupanti.

Una pattuglia dei vigili urbani si è recata in loco ed ha potuto constatare come tutto fosse in regola, e attualmente lo stabile è allarmato, senza elettricità e servizi idrici.

L’intervento

Intervento di strip-out, conosciuto anche come “demolizione selettiva”. E’ una tecnica che consiste nello svolgere attentamente una serie di controlli e analisi sui diversi materiali che caratterizzano quel tipo di edificio, con lo scopo finale di identificare l’eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose che necessitano di essere smaltite con maggior precisione e cura e seguendo un procedimento ben specifico.

In un secondo step, come riportato dai cartelli affissi, è prevista un’attività di riqualificazione degli interni legata ad un cambio di destinazione d’uso.

Il termine dei lavori è previsto per febbraio 2025.

Cosa ci sarà in via Igino Giordani 55?

I lavori appena iniziati sono per la futura creazione/trasformazione dello stabile in uno studentato da 210 posti letto.

Il costo dell’intervento è di circa 6 milioni di euro.

