Lavori e migliorie in vista per le Ex Officine Romanazzi

“Un’altra grande realtà sbarca sulla Tiburtina. È notizia di pochi minuti fa che le Ex Officine Romanazzi in via di Tor Cervara 15, siano state acquistate da una primaria società di logistica. A stretto giro inizieranno i lavori e tutte le migliorie previste.”

Così in una nota il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

“Le Ex Officine Romanazzi – prosegue la nota – erano diventate negli ultimi anni un nuovo ghetto di spaccio e degrado, tanto che pochi mesi fa, attraverso un’operazione congiunta delle forze dell’ordine, furono sgombrate. Un’altra area abbandonata passerà ad area di sviluppo della Tiburtina.

Le ex Officine Romanazzi una volta rappresentavano un’eccellenza della Capitale. La famiglia Romanazzi è una di quelle che nei primi anni del 900 iniziò, nelle piccole officine, la costruzione di carrozze poi diventate autoveicoli industriali.

Da quando abbiamo iniziato la nostra consiliatura, in tre anni, lo sviluppo della Tiburtina ha attratto capitali e investitori; imprenditoria seria che consentirà lo sviluppo di luoghi dimenticati e abbandonati trasformandoli in posti di lavoro, mettendo in moto sempre di più il moltiplicatore della ricchezza”.

