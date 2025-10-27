Lavori notturni alla rete tranviaria di Porta Maggiore fino al 1 Novembre

Roma si prepara a una nuova fase dei lavori in vista del Giubileo 2025, e stavolta tocca a uno dei crocevia più trafficati della città: Porta Maggiore e Piazzale Labicano.

Da lunedì 27 ottobre fino alla notte tra sabato 1° novembre, dalle 21 alle 4:30, la zona sarà interessata da un importante intervento di rifacimento della pavimentazione lungo la sede tranviaria e ferroviaria leggera.

L’operazione, coordinata dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, punta a migliorare la sicurezza e la regolarità del transito dei mezzi pubblici e privati, con particolare attenzione al traffico dei tram.

Le lavorazioni – che includono la manutenzione del manto stradale in corrispondenza dei binari – si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per automobilisti e pendolari.

A presidiare il cantiere ci saranno operatori specializzati (movieri), incaricati di regolare manualmente il traffico, insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, che garantirà la sicurezza della circolazione. Segnaletica provvisoria e percorsi alternativi saranno attivati ogni sera.

“Interveniamo per una città più sicura e scorrevole”

«Porta Maggiore è un nodo nevralgico per la rete dei trasporti pubblici della Capitale – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini –. Interveniamo per garantire una pavimentazione sicura e regolare, migliorando le condizioni di esercizio dei tram e la sicurezza di chi circola in un’area tra le più trafficate di Roma. I lavori si svolgono di notte proprio per limitare l’impatto sulla mobilità, in sinergia con Atac e la Polizia Locale».

Modifiche ai trasporti

Durante le notti di cantiere, Atac effettuerà la disalimentazione temporanea della rete aerea e la sospensione della linea Roma–Giardinetti, che sarà sostituita da bus navetta sullo stesso percorso.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione della rete tranviaria già avviato nei mesi scorsi e proseguito lungo tutto l’asse tra piazza Ungheria e il Verano, completato durante l’estate.

I lavori sono stati pianificati in concomitanza con la sospensione dei tram su via Prenestina, così da ottimizzare tempi e risorse ed evitare ulteriori disagi ai cittadini.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui canali ufficiali di Atac e Roma Mobilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.