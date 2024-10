Lavoro: Mattia (Pd), ok a nuove misure per inclusione disabili

“Grazie ad alcuni miei emendamenti alla proposta di legge sulle ‘Nuove norme in materia di cooperazione sociale’, approvati all’unanimità dalla Commissione Politiche Sociali alla Pisana, tutte le misure previste per agevolare l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, favorendo le cooperative di tipo B nelle gare d’appalto o riservando loro una percentuale delle commesse, non riguarderanno più solo la Regione ma anche le sue società controllate (Cotral, Astral, Laziocrea e Lazio Innova tra le altre) e i suoi Enti strumentali (ivi comprese le Asl, l’Arpa Lazio, l’Arsial, l’ente per il diritto allo studio Disco e i Parchi e le Riserve naturali regionali)”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine dell’evento “Vivere nella società”

organizzato ieri nella Sala Tevere della Regione Lazio da Cgil Roma e Lazio, Fish Lazio, Spi Roma e Lazio, e “Capodarco formazione impresa sociale”.

“Questo moltiplicherà le possibilità di inserimento lavorativo, dal momento che il volume di commesse delle società regionali e degli altri enti strumentali è considerevole.

Con il passaggio del provvedimento in Aula, i prossimi obiettivi saranno: estendere le stesse norme incentivanti anche a tutti i Comuni del Lazio e allargare la composizione della Consulta regionale anche ai sindacati.

– spiega Mattia – Proprio sulle misure per incentivare i Comuni è imperniata anche una mia proposta di legge per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, ancora in attesa di essere esaminata in Consiglio regionale. Spero di trovare maggiori convergenze affinché venga discussa e approvata in Aula”, conclude Mattia.

