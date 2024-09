Lazio: D’Amato (Azione), aumento pignoramenti in sanità, interrogazione a Rocca

“La Corte dei conti, nell’ultima verifica, ha rilevato un forte incremento, nei primi mesi del 2024, dei pignoramenti in materia di sanità, e ciò in controtendenza, scrive la relazione, all’andamento discendente registrato tra il 2020 e il 2023, in cui la quota pignorata si è dimezzata.

È quanto si evince dalla deliberazione n. 102 del 2024 presentata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti.

Siamo di fronte a un fatto gravissimo, il tema dei pignoramenti è sempre stato sinonimo di una cattiva gestione, per questo presento un’interrogazione al Presidente Rocca per chiedere quali siano i motivi di questa preoccupante inversione di tendenza.

Più che ‘una nuova storia’ sembra il ritorno del vecchio sistema”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione.

